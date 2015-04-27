به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، از جمع بازیکنان پرسپولیس مهدی طارمی، احمد نورالهی و محمدرضا خانزاده نفراتی بودند که امروز با حضور در ورزشگاه شیرودی در مراسم تشییع شادروان حجت الله خطیب شرکت داشتند.

در این میان صحبت‌های بزرگان و قدیمی‌های ورزشی با این بازیکنان جالب توجه بود. علی پروین در برخورد با مهدی طارمی و احمد نورالهی خطاب به آنها گفت: چه قد و بالایی دارید، قدر خودتان را بدانید. تا اینجا هم که آمده‌اید، معلوم می‌شود اخلاق دارید و باید حالا حالاها پیشرفت کنید.

همچنین محمد مایلی‌کهن که البته نورالهی در تیم امید زیر نظر او فعالیت می‌کند نیز خطاب به آنها گفت: شروع خوبی داشته‌اید، قدر خودتان را بدانید و گرفتار حاشیه‌ها نشوید. هر قدر امثال شما که بدون رابطه به فوتبال آمده‌اید، رشد کنید، افتخار می‌کنیم.