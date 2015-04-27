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۷ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۳:۵۱

دلپیشه:

بیمارستان تک جنسیتی در استان ایلام ایجاد می شود

بیمارستان تک جنسیتی در استان ایلام ایجاد می شود

ایلام-رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام گفت: بیمارستان تک جنسیتی در استان ایلام ایجاد می شود.

به گزاش خبرنگار مهر، علی دلپیشه ظهر دوشنیه در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته سلامت اظهار داشت: یکی از مهمترین طرحهای حوزه سلامت، طرح تحول نظام سلامت در کشور بوده که این مهم در استان نیز موفقیه آمیز بوده است.

وی بیان داشت: بیش از ۸۰ درصد مرد استان ایلام از این طرح رضایت دارند هرچند که ما درصدد افزایش امکانات پزشکی وتوسعه خدمات به مردم استان هستیم.

این مسئول عنوان کرد: یکی از مهمترین برنامه های دانشنگاه علوم پزشکی ایجاد یک بیمارستان تک جنسیتی در استان ایلام که هم اکنون این مهم در حال محقق شدن است.

دلپیشه بیان داشت: استقرار یک دستگاه سی تی اسکن دیگر در مرکز شهر ایلام نیز تا روزهای آینده محقق می شود و ما مشکلی در این زمینه نداریم چراکه مجموع دستگاه های سی تی اسکن به سه مورد خواهد رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام افزود: هم اکنون موضوع استقرار پزشک متخصص در استان ایلام یکی دیگر از مهمترین اولویتهای استان است که هم اکنون تمامی شهرستهای استان از پزشک متخصص برخوردار است.

وی افزود: هم اکنون پزشک فوق تخصص نیز در چند رشته در استان ایلام وجود دارد و درصدد هستیم در بیش از ۱۴ رشته پزشکی، فوق تخصص به استان بیاوریم که این اتفاق در استان بی نظیر است

کد مطلب 2563298

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