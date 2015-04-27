  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۷ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۳:۲۲

برنده جایزه بهترین فیلمساز نیکوکار در شبکه مستند

برنده جایزه بهترین فیلمساز نیکوکار در شبکه مستند

مستند «مهاجر پرنده است» به کارگردانی مرضیه ریاحی پس از چند حضور بین المللی و کسب جایزه بهترین فیلمساز نیکوکار جشنواره حسنات سه‌شنبه شب از شبکه مستند پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «مهاجر پرنده است» مستندی ۳۰ دقیقه‌ای است که به کودکان کار افغانی می‌پردازد که در یک NGO ایرانی درس می‌خوانند و در کنار درس خواندن از خانواده خود نیز حمایت می‌کنند.

این کودکان در واقع تحت حمایت بانویی ایرانی که موسس این NGO است قرار دارند و مستند درباره فعالیت‌های اوست.

مستند «مهاجر پرنده است»

«مهاجر پرنده است» در جشنواره‌های مختلف خارجی همچون فستیوال زنان مکزیک و فستیوال زنان اعتدال آلاسکا به نمایش در آمده است و جایزه بهترین فیلمساز نیکوکار را نیز از جشنواره حسنات دریافت کرده است.

مرجان ریاحی تهیه‌کنندگی «مهاجر پرنده است» را بر عهده داشته و تدوین نیز بر عهده سارا بهرام جهان است. ضمن اینکه تصویربرداری کار نیز بر عهده مرضیه ریاحی و مهدی احمدی بوده است.

«مهاجر پرنده است» سه شنبه ۸ اردیبهشت ماه ساعت ۲۲ از شبکه مستند سیما پخش می‌شود.

کد مطلب 2563311

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها