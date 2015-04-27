برنده جایزه بهترین فیلمساز نیکوکار در شبکه مستند

به گزارش خبرگزاری مهر، «مهاجر پرنده است» مستندی ۳۰ دقیقه‌ای است که به کودکان کار افغانی می‌پردازد که در یک NGO ایرانی درس می‌خوانند و در کنار درس خواندن از خانواده خود نیز حمایت می‌کنند.

این کودکان در واقع تحت حمایت بانویی ایرانی که موسس این NGO است قرار دارند و مستند درباره فعالیت‌های اوست.

«مهاجر پرنده است» در جشنواره‌های مختلف خارجی همچون فستیوال زنان مکزیک و فستیوال زنان اعتدال آلاسکا به نمایش در آمده است و جایزه بهترین فیلمساز نیکوکار را نیز از جشنواره حسنات دریافت کرده است.

مرجان ریاحی تهیه‌کنندگی «مهاجر پرنده است» را بر عهده داشته و تدوین نیز بر عهده سارا بهرام جهان است. ضمن اینکه تصویربرداری کار نیز بر عهده مرضیه ریاحی و مهدی احمدی بوده است.

«مهاجر پرنده است» سه شنبه ۸ اردیبهشت ماه ساعت ۲۲ از شبکه مستند سیما پخش می‌شود.