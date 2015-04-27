به احترام سجادی صحبتی نکردم/ نامزدها، برنامه استراتژیکی نداشتند

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات ریاست فدراسیون وزنه‌برداری پیش از ظهر امروز دوشنبه در محل آکادمی المپیک برگزار شد و در نهایت علی مرادی با ۲۴ رای به عنوان رئیس جدید فدراسیون انتخاب شد.

سعید آذری که به عنوان یکی از حاضران در مجمع در جلسه انتخاباتی حضور یافته بود، پیش از رای‌گیری از نامزدها، قصد داشت نظر خود را در خصوص یکی از کاندیداها اعلام کند که نصرالله سجادی با بیان اینکه این کار خلاف مقررات است، مانع از انجام این کار شد.

آذری در گفتگو با خبرنگاران در این خصوص گفت: اینکه من می‌خواستم در خصوص کدام نامزد صحبت کنم، بماند اما باید به این بسنده کنم که خیلی از آنها از برنامه‌های استراتژیک صحبت کرده بودند و از اینکه می‌خواهند دل مردم را شاد کنند اما در فرصتی که برای اعلام برنامه‌های خود داشتند، هیچ برنامه استراتژیکی در سرفصل‌های آنها به چشم نمی‌خورد.