ارائه آیین نامه پیشنهادی حمایت از فعالیت تمام وقت دانشجویان دکتری

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه پیام نور آئین نامه پیشنهادی خود را مبنی بر حمایت از فعالیت تمام وقت دانشجویان دکتری به منظور تطبیق با سیاستهای ابلاغی ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، به این ستاد ارائه کرد.

سیاستهای اجرایی حمایت از فعالیت تمام وقت دانشجویان دکتری از طریق تأمین هزینه‌های معیشتی دانشجویان مشمول این سیاست‌ها و به منظور حمایت از نخبگان علمی و ترغیب آنها به پژوهش‌های مورد نیاز کشور، دی‌ ماه ۱۳۹۰ در جلسه یازدهم ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور تصویب و ابلاغ شد.

مقرر شد، وزارتین بهداشت‌، درمان ‌و ‌آموزش‌پزشکی، علوم، ‌تحقیقات ‌و‌ فناوری، دانشگاه‌آزاد‌اسلامی و پیام‌نور آئین‌نامه اجرایی پیشنهادی خود را برای بررسی و تصویب، به این ستاد ارائه کنند.

براساس این گزارش هم اکنون در دانشگاه پیام نور بیش از دو هزارو ۵۰۰ دانشجوی دکتری غیر شاغل به تحصیل اشتغال دارند که مطابق با سیاست‌های حمایت از فعالیتهای تمام وقت باید مشمول حمایتهای معیشتی موضوع این آئین نامه قرار گیرند.

همچنین مطابق اعلام معاون اداری مالی دانشگاه پیام نور آئین‌نامه پیشنهادی پس از بررسی و تصویب در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور برای اجرا به بیش از ۵۰۰ واحد این دانشگاه ابلاغ خواهد شد.