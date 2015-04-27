بصیرت افزایی مهمترین ماموریت عقیدتی سیاسی سپاه است

به گزارش خبرنگار مهر، سيد قاسم نمازى ظهر دوشنبه در نشست خبرى در مركز عقيدتى سياسى سپاه امام رضا (ع) بیان کرد: بالا بردن شور عرفانى در نيروهاى سپاه پاسداران و بصيرتافزایی سیاسی از مهمترین ماموريت هاى مهم مركز آموزش عقيدتى سياسى سپاه پاسداران است.

وی در ارتباط با ماموريت هاى سپاه پاسداران در حوزه آموزش هاى عقيدتى و سياسى گفت: پاسخگويى و عمق بخشى در مسائل دينى و دورى از سطحى نگرى در مباحث ارزشى و احكامى نخستين ماموريت اين حوزه است.

وى با بیان اینکه سپاه پاسداران در هر شرایطی از حقوق مظلومان دفاع می کند بیان کرد: سپاه پاسداران تنها نيروى نظامى است كه هدفش از نظامى گرى كشور گشايى و قدرت طلبى نبوده بلكه در هر شرایطی از مظلومان دفاع می کند.

نمازی اذعان کرد: سپاه پاسداران به دليل برخورداری از جايگاه سياسى و استراتژيكى معمولا در زمان تحريم هاى بين المللى نخستين سازمانى است كه مورد توجه و تحريم قرار مى گيرد.

وى بيان كرد: مجموعه سپاه به دليل آرمان خواهى، تاكيد بر تقوا و تدين و نظامى گرى از ساير نهادهاى نظامى متمايز است.

وى گفت: از جمله برنامه هايى كه در هفته عقيدتى سياسى در مركز سپاه امام رضا(ع) برگزار مى شود مراسم تقدير و تشكر از مربيان دوره هاى آموزشى و برگزارى جلسات هم انديشى با حضور مربيان كشورى و استانى است.

نمازى عنوان كرد: همچنين در اين هفته مسابقات فرهنگى و ورزشى نيز به همراه تشرف به حرم رضوى همزمان با ميلاد امير المومنين(ع) برگزار خواهد شد.

وى تصريح كرد: مهمترين موضوعات آموزشى ابلاغ شده به مركز تربيت و تداوم آموزش عقيدتى سياسى سپاه امام رضا(ع) شامل تبيين مبانى ولايت فقيه، كاركرد هاى ولايت فقيه، احكام محرم نامحرم، احكام حلال و حرام و نماز است.