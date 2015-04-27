  1. استانها
  2. اصفهان
۷ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۵:۴۶

حاج بابایی:

بارش‌های پراکنده برای استان اصفهان پیش‌بینی می‌شود

بارش‌های پراکنده برای استان اصفهان پیش‌بینی می‌شود

اصفهان – رئیس اداره پیش‌بینی هوای استان اصفهان گفت:به دنبال ورود سامانه ناپایدار جوی برای فردا در اکثر نقاط استان اصفهان بارش‌ها پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

نوید حاج بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشه‌های پیش‌بینی هوای استان اصفهان اظهار داشت: بررسی این نقشه‌ها بیانگر گذر امواج ناپایدار در روز سه شنبه از استان اصفهان است.

وی با بیان اینکه عبور این سامانه بر روی استان بارش‌های پراکنده را به دنبال خواهد داشت، افزود: این بارش‌ها در نقاط شمال، شمال غرب و غرب استان اتفاق خواهد افتاد.

رئیس اداره پیش‌بینی هوای استان اصفهان با تاکید بر اینکه این سامانه روز چهارشنبه از استان خارج خواهد شد، ادامه داد: پس از خروج این سامانه تا پایان هفته پدیده خاصی در استان مشاهده نخواهد شد.

وی در خصوص وضعیت دمایی استان نیز گفت:بر این اساس طی ۲۴ ساعت آینده آران و بیدگل با حداکثر دمای ۲۵ درجه سانتی گراد بالای صفر و میان دشت با دمای ۳ درجه سانتی گراد زیر صفر به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقطه استان پیش‌بینی می‌شود.

حاج بابایی دمای هوای شهر اصفهان در گرم‌ترین و سردترین ساعت ۲۴ ساعت آینده را به ترتیب ۲۲ و ۷ درجه سانتی گراد بالای صفر عنوان کرد و ابراز داشت: دمای هوای استان در مجموع در روزهای پایانی هفته بین ۲ تا ۳ درجه سانتی گراد افزایش می‌یابد.

کد مطلب 2563380

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار