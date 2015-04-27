نوید حاج بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشههای پیشبینی هوای استان اصفهان اظهار داشت: بررسی این نقشهها بیانگر گذر امواج ناپایدار در روز سه شنبه از استان اصفهان است.
وی با بیان اینکه عبور این سامانه بر روی استان بارشهای پراکنده را به دنبال خواهد داشت، افزود: این بارشها در نقاط شمال، شمال غرب و غرب استان اتفاق خواهد افتاد.
رئیس اداره پیشبینی هوای استان اصفهان با تاکید بر اینکه این سامانه روز چهارشنبه از استان خارج خواهد شد، ادامه داد: پس از خروج این سامانه تا پایان هفته پدیده خاصی در استان مشاهده نخواهد شد.
وی در خصوص وضعیت دمایی استان نیز گفت:بر این اساس طی ۲۴ ساعت آینده آران و بیدگل با حداکثر دمای ۲۵ درجه سانتی گراد بالای صفر و میان دشت با دمای ۳ درجه سانتی گراد زیر صفر به ترتیب گرمترین و سردترین نقطه استان پیشبینی میشود.
حاج بابایی دمای هوای شهر اصفهان در گرمترین و سردترین ساعت ۲۴ ساعت آینده را به ترتیب ۲۲ و ۷ درجه سانتی گراد بالای صفر عنوان کرد و ابراز داشت: دمای هوای استان در مجموع در روزهای پایانی هفته بین ۲ تا ۳ درجه سانتی گراد افزایش مییابد.
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