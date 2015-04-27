دستگیری سارقان کارگاه های صنعتی در شمال تهران

سردار محسن خانچرلی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به دستگیری دو سارق کارگاه های صنعتی در این محدوده به تشریح جزییات پرونده این متهمان پرداخت.

این مقام انتظامی گفت: شب گذشته یکی از تیم های گشت انتظامی کلانتری ۱۶۴ قائم هنگام گشتزنی در محدوده فوق متوجه شدند که ۲ مرد در حال انتقال تعدادی تجهیزات و لوازم کارگاهی به یک خودروی وانت در یکی از محله های خلوت این محدوده هستند.

وی افزود: با توجه به زمان و مکان و نحوه رفتار این افراد، به آنها مشکوک شده و برای بررسی به محل اعزام شدند که با نزدیک شدن ماموران این ۲ مرد دستپاچه شده و سعی کرد با بستن در کارگاه به ظاهر نشان دهد که کارشان تمام شده و قصد رفتن دارند که ماموران برای تحقیقات جلوی آنها را گرفته و اقدام به تحقیقات و پرس و جو کردند.

سردار خانچرلی ادامه داد: این افراد مشکوک در برابر پرسش های ماموران پلیس، پاسخ های ضد و نقیض ارایه دادند و این امر که به ظن بیشتر ماموران ختم شده بود باعث شد ماموران گشت شبانه پلیس، تحقیقات جدی تر و کاملی از خودروی آنها و همچنین تحقیقات پیرامون مالک کارگاه داشته باشند.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت، اضافه کرد: در این تحقیقات و بررسی ها ماموران توانستند مالک واقعی کارگاه را یافته و موضوع را با وی در میان بگذارند که وی بلافاصله خود را به محل رساند و ضمن عدم شناسایی افراد مشکوک از آنها به خاطر وارد شدن به کارگاه و سرقت تجهیزات و لوازم کارگاهش شکایت کرد.

وی افزود: به این ترتیب متهمان بازداشت و به همراه خودرویشان به کلانتری منتقل شدند که پس از بازجویی های انجام شده خود را "قدرت" و "رضا" معرفی کرده و اعتراف کردند که برای سرقت به محل آمده اند.

متهمان پس از اعتراف به جرم خود برای تحقیقات بیشتر به پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شده و اموال مسروقه پس از صورتجلسه به مالکش بازپس داده شد.