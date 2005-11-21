به گزارش گروه دين و انديشه "مهر"، دكتر مهدي پيروزنيا در مقاله اي كه در نشريه الكترونيكي فصل نو منتشر شده است با انتقاد هابرماس از ماركس كه متفاوت ار نقدهاي مطرح منتقدان ديگر است مي نويسد : هابرماس معتقد است ماركس به اشتباه قلمرو عمومي از جمله عرصه سياسي را به شالوده اي اقتصادي تقليل داده است . اگر چه هابرماس معتقد به تاثير ژرف اقتصاد در ديگر ابعاد جامعه است ، اما ضمنا" معتقد است سياست و فرهنگ را نمي توان صرفا" نتيجه عوامل اقتصادي دانست . از سوي ديگر، او به تقليل دادن كنش انسان به يك كنش هدفمند عقلاني در حوزه اقتصاد و تحت تاثير آن معترض است و معتقد است كه نوع دومي از كنش انسان يعني كنش ارتباطي كه در شكل دهي و تكامل جوامع انساني بسيار موثر است ، ناديده گرفته شده است .



در ارتباط با دموكراسي از ديد هابرماس ، دموكراسي بيش از هر چيز بايد فرايندي در نظر گرفته شود كه در زمان رواج نوع معيني از كنش ارتباطي پديدار مي شود . به گونه اي مشخص تر دموكراسي را بايد شيوه اي خاص دانست كه شهروندان توسط آن تصميمات جمعي و عقلي اتخاذ مي كنند . « شيوه اي كه اين گونه تصميمات ممكن است بسته به وفاقي كه از طريق گفت وگوي آزاد به دست مي آيد ، اتخاذ گردد ». وي معتقد است انسانهاي هر جامعه براي برپانگاه داشتن آن جامعه دونوع كنش را حيات مي بخشند كه هردوي آنها كنش عقلاني وابسته به تفكر انسانيِ فعال و كنشمند است . كنش عقلاني هدفمند يا Purposive-Retional Action كه با رعايت قواعد فني تحميل مي شود و كنش ارتباطي يا Comunication Action كه در آن هنجارهاي وفاقي از زبان مشترك ميان ذهني ناشي مي شوند . اولي كنش عقلاني است كه نيروهاي اقتصادي و فن آوري را هدايت مي كند و دومي نوعي عقلانيت است كه بايد شهروندان را در تصميم گيري هدايت كند .



به گزارش "مهر" ، نويسنده در بخش ديگري از مقاله خود تصريح مي كند كه اگر دموكراسي در باره گفت وگوي آزاد و آشكار است بايد ديد اين گفت وگو در كجا و تحت چه شرايطي صورت مي گيرد . فضايي كه در آن دموكراسي پرورش مي يابد كجاست ؟ هابرماس اين فضا را فضاي عمومي ناميده است . آنچه هابرماس به طور كامل تر حوزه عمومي بورژوازي ناميده است ، به اعتقاد او در قرن نوزدهم و كامل تر از همه جا در بريتانيا با گسستن پيوند اقتصاد و حكومت در نظام فئودالي و نحستين مرحله سرمايه داري ، تحقق يافت . مي توان حوزه عمومي را ميان اقتصاد و سياست ( حكومت ) فرض كرد . اين بدان معناست كه حوزه عمومي جدا و متمايز از اقتصاد و دولت است . حوزه عمومي عرصه اي است كه بر اساس برابري ، دردسترس همه شهروندان است و بنابراين تحت سلطه يا كنترل كنشگران قدرتمند اقتصادي و يا مقامات دولتي ( كنشگران قدرتمند سياسي ) نيست .



نانسي فريزر حوزه عمومي را چنين توصيف مي كند : « اين مفهوم تئاتري را در جوامع مدرن مشخص مي كند كه در آن مشاركت سياسي از طريق گفت و گو انجام مي شود و از اين رو ، عرصه نهادينه ي كنش متقابل گفت و گويي است » . حوزه عمومي نيازمند انجمن هاي داوطلبانه و مستقل شهروندان و دستگاهي نهادينه است كه اجازه انتشار بدون محدوديت اطلاعات را بدهد . بنابراين انواع گوناگون سازمانها و انجمنها مانند انجمن هاي اوليا و مربيان ، باشگاههاي محلي ، اتحاديه هاي كارگري ، سازمانهاي مدافع حقوق بشر ، سازمانها ي حفظ محيط زيست و بطور كلي كليه ي تشكلهايي كه مي توان آنها را به نوعي سازمانهاي غيردولتي ناميد ، جزء جدايي ناپذير آگاهي شهروندان در باره ي مسائل روز و فراهم ساز وسايل بيان انواع گوناگون ديدگاهها و نگرشها در باره ي موضوعات و مسائل مورد بحث و اختلاف در جامعه ي بشري مي باشند . وجود حوزه عمومي مستقل يكي از پيش شرطهاي تحقق دموكراسي در جوامع بشري است . حوزه عمومي در شرايط ايده آل عرصه اي است كه به طور برابر در دسترس همه شهروندان بايد قرار گيرد و نيز نبايد تحت سلطه يا كنترل قرار گيرد .



حوزه عمومي از آغاز ، تهاجم هاي پيوسته منافع كلان اقتصادي و تاكتيكهاي سركوب گرانه دولت را به همراه داشته است و با پيشرفت سرمايه داري ، هرچه بيشتر مورد تحديد قرار گرفته است . اما در وضعيت آرماني ، انتقال اطلاعات تحريف نشده و آزاد از هرگونه اجبار، مي تواند به فضاي دموكراتيك منتج شود . تصميمات دموكراتيك از راه گفت و گو اتخاذ مي شوند . در وضعيت آرماني گفت و گو ؛ افراد با يكديگر صحبت مي كنند تا در باره اينكه كدام انديشه ها و ارزش ها بهترند به تفاهم برسند ، نه اينكه براي تحقق بخشيدن به انديشه هاي خود ديگران را آلت فعل سازند . مهمترين شرط براي تحقق فضاي عمومي دموكراتيك ، عدم وجود هرگونه فشار و قدرت خارجي در گفت وگو است . به گفته هابرماس ، بحث كنندگان... هيچ محدوديتي نبايد داشته باشند . هيچ نيرويي به جز قدرت استدلال بهتر ، نبايد به كار گرفته شود و هيچ انگيزه اي مگر انگيزه جستجوي هم يارانه حقيقت نبايد در ميان باشد » . در چنين موقعيتي تنها استدلال برتر پيروزي مي يابد .



به گزارش "مهر" ، نويسنده در بخش ديگري از مقاله متذكر شده است : بايد توجه داشت كه تمركز قدرت رسانه ها در دست نخبه گان سياسي و اقتصادي مهمترين عامل فشار و تحديد حوزه عمومي است كه در حال حاضر از سوي « شركتهاي بزرگ تركيبي - رسانه اي » براي تاثير بر افكار عمومي و مخدوش كردن فضاي گفت وگو در حوزه عمومي و در نهايت خاموش كردن صداهاي مخالف اعمال مي گردد . اين شركتهاي بزرگ برخلاف آنچه از رسانه ها به عنوان نيروهاي آگاهي دهنده و اطلاع رسان در جامعه مورد انتظار است ، نه تنها مستقل از قدرت اقتصادي و سياسي نيستند كه توجيه گر و مدافع آنها نيز هستند . در بسياري از كشورها و جوامع اين شركتها جزئي از قدرت سياسي و به طور رسمي وابسته به آنند و در بعضي ديگر در دست قدرتمندان اقتصادي اند تا قدرت سياسي را نيز براي آنان به ارمغان بياورند . نتيجه اين دست اندازيها آن كه بحث واقعي در حوزه عمومي جاي خود را به تبليغات و روابط عمومي پيچيده اي داده است و فراواقعيتها يا Infra realities و حقايق ساختگي سناريوهاي از پيش نگاشته شده ، يك حوزه عمومي از پيش ساخته و مصنوعي ايجاد كرده كه تشخيص حقايق و انجام گفتگوهاي صادقانه را دشوار كرده است .



در اين ميان نهضتهاي اجتماعي نوين كه بخشي از آن در قالب سازمانهاي غيردولتي سازماندهي مي شوند ، موشكافانه در حال كنكاش جهت خالص سازي فضاي عمومي است و در تلاش براي جايگزين كردن عقلانيت ارتباطي به جاي عقلانيت ابزاري . از سوي ديگر عقلانيت ابزاري نيز در سرمايه داري واپسين سعي در جاگيري مطلق در مكان عقلانيت اجتماعي دارد و در تلاش است تا با تحت الشعاع قرار دادن كامل عقلانيت ارتباطي ، برتصميم گيري اجتماعي تسلط يابد . عقلانيت ابزاري روشي استدلالي براي يافتن بهترين راه دستيابي به چيزي يا رسيدن به هدفي است ، بي آن كه ارزشهاي هدف مورد بررسي قرار گيرد . در اين روش به جاي توجه به موضوع ارزش يا فايده يا انطباق بر اصول اخلاقي به چگونگي انجام كار ، رسيدن به هدف و دستيابي به منظوري خاص توجه مي شود . از اين رو فرد به اينكه چرا بايد كاري انجام شود و اصولا" چرا بايد به هدف از پيش تعيين شده برسد و اساسا" چرا آن هدف خاص ارزشمند است ، توجهي ندارد . هدف خاص در اكثر مواقع در مخيطي كاپيتاليستي و بوروكراتيك كه اهداف آن آمرانه و غير قابل بحث تلقي مي گردد ، تعيين و ابلاغ مي شود .



در جوامع سرمايه داري واپسين با هدايت انرژي تفكري جامعه ، انرژي نامتناسب و بيش از حدي براي اين نوع عقلانيت صرف مي شود ، تا مجموعه جامعه به جاي تفكر براي يافتن اهداف صحيح و داراي ارزش واقعي ، به سوي راههاي رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده وغير فابل بحث هدايت شود . رويارويي با منطق سرمايه داري واپسين و ترفندهاي آن در بلوك قدرت همانگونه كه ذكر گرديد به شكل جنبشهاي جديد اجتماعي پديدار گرديده است . اين جنبشها ، اصولا" در حوزه عمومي حيات مي يابند ، تشكيل مي شوند ، تشكل و سازمان مي يابند و فعاليت مي كنند و در تلاش اند تا با جايگزين كردن عقلانيت ارتباطي به جاي عقلانيت ابزاري در مجموعه ي جامعه نقش خود را ايفا كنند . يكي از راههاي نهادينه كردن اين جنبشها سازمان يافتن آنها در شكل سازمان غيردولتي است . با توجه به آنچه گفته شد مي توان به اين نتيجه رسيد كه مهمترين خصلت سازمانهاي غيردولتي قرار گرفتن آنان در حوزه ي عمومي است و جهت پايبندي آنان به حراست از اين فضا ، استقلال كامل از قدرتهاي سياسي و اقتصادي . هرگونه ارتباط آمرانه اي كه از سوي دو حوزه ي سياست و اقتصاد بر آنها اعمال گردد ، آنها را از شكل و قالب سازمان غيردولتي خارج خواهد ساخت . در اين ميان نقش دولتهاي پيشرو كه براساس خواست مردم و براساس اصول مردمسالاري حكومت مي كنند، حفظ و پاسداشت حوزه عمومي ، تلاش براي ارتقاء ارتباط عمومي وكنش ارتباطي آحاد جامعه با يكديگر ، براي به دست آوردن تصميمات اجتماعي و تكامل عقلانيت اجتماعي و حمايت غير مداخله جويانه از سازمانهاي غير دولتي به عنوان حركتهاي بهساز فضاهاي زندگي اجتماعي و جامعه در ابعاد ملي و فراملي آنان است .



به گزارش "مهر" ، نويسنده در پايان مقاله خود به نقش دوبت در اين زمينه پرداخته و مي نويسد : اين دولتها همچنين مي توانند با تلاش براي كاستن اعمال قدرت قدرتمداران اقتصادي در جهت كاهش تحديد حوزه عمومي و تقويت عقلانيت ارتباطي تلاش كنند . به علاوه ، اين حكومتها بايد با وضع قوانين شفاف به حمايت از حوزه عمومي آزاد و مستقل ازهرگونه فشار پرداخته ، فرهنگ گفت وگو را در جامعه تشويق و تقويت كرده فضا را براي كنش ارتباطي آماده سازند . سازمانهاي دولتي نيز بايد بتوانند شرايط گفتگوي آزاد را در حوزه عمومي فراهم سازند . يكي از مهمترين اهداف سازمانهاي غيردولتي ايجاد و اشاعه آگاهي است و در اين راه با اطلاع رساني به موقع در برابر رسانه هاي وابسته به قدرتهاي فوق ايستاده و با ايجاد سپرهاي حفاظتي از نفوذ قدرتمداران سياسي ، اقتصادي يا هرگونه فشار و تحديد بر حوزه عمومي كاسته ، شرايط گفت وگو را براي يافتن بهترين راهها واستدلالها فراهم سازند . از نظر ساختاري نيزاين سازمانها ساختاري كاملا" آزاد و دموكراتيك را طلب مي كنند تا فشارها و اعمال نفوذهاي داخلي و خارجي را به حداقل برسانند. در عين حال اين ساختار بايد ارتباط هرجه بهتر را براي جامعه به ارمغان بياورد . واضح است كه تلاش براي كاستن از نابرابريهاي اجتماعي و خارج كردن تمامي اعضاي جامعه از انزوايي كه گاه بدليل نابرابريها ، فقر و نبود امكانات ايجاد مي شود و ارتقاء سطح ارتباط هاي عمومي از وظايف تمامي سازمانها و جنبشهايي است كه براي نيل به آزادي و مردمسالاري مبارزه مي كنند ( هابرماس نيز مانند ليپست و بسياري متفكران ديگر نابرابريهاي اجتماعي را از مهمترين آفات دموكراسي مي داند ) . و بالاخره اين سازمانها بايد با بسط ارتباطات اجتماعي دامنه ي گفت وگوها را توسعه داده از يك سو گروههاي مختلف گفت وگو را در خود جاي داده و خود باگسترش ارتباطات فراملي و بين المللي در گوشه اي از حوزه عمومي جهاني جاي گيرند .