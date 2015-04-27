کاهش ۱۸ درصدی جرائم در خرم آباد/ کشف مواد مخدر افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسين نجفي ظهر دوشنبه در تشريح اين خبر به خبرنگاران گفت: با تلاش مجموعه انتظامي شهرستان خرم آباد موفق به کاهش ۱۸ درصد انواع جرائم درسطح شهرستان شده ايم.

وی افزود: در این زمینه سرقت از منزل ۳۲ درصد، سرقت از مغـازه ۵ درصد، سرقت از اماكن دولتي ۱۰۰درصد، سرقت از خودرو ۳۱ در صد، سرقت موتورسيکلت ۱۰درصد، سرقت لوازم خودرو ۴۲ درصد و سرقت محتويات خودرو ۲۰ درصد کاهش یافته است.

فرمانده انتظامي شهرستان خرم آباد اضافه کرد: همچنین كيف قاپي ۴۳ درصد، جيب بري ۱۳درصد و سرقت محموله ۶۷درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته در خرم آباد کاهش یافته است.

نجفی بیان داشت: موفقيت ایجاد شده در زمینه کاهش سرقت در شهرستان خرم آباد نتيجه تلاش مضاعف و همت كاركنان متعهد مجموعه انتظامي اين شهرستان و تعامل خوب مردم با پليس شهرستان بوده است.

وی افزود: کارشناسان انتظامی شهرستان خرم آباد به منظور آگاه سازی و ارائه راهکارهای مبارزه با جرائم تحت عنوان راهبردهاي پليس دانش بنيان و جامعه محور با حضور در مدارس توانسته اند در پایین آوردن میزان سرقت در شهرستان کمک شایانی داشته باشند و رضایت مردم را جلب کنند.

اجراي طرح هاي پاكسازي نقاط آلوده و افزايش ۲۹ درصدي کشف مواد مخدر

فرمانده انتظامي خرم آباد همچنین از اجراي طرح هاي پاکسازي نقاط آلوده و جرم خيز در سطح محله هاي اين شهرستان از وجود معتادان پر خطر و افزايش ۲۹ درصدي کشف مواد مخدر در يک ماه گذشته خبر داد.

سرهنگ نجفی گفت: در راستاي پاکسازي بعضي محله هاي شهر خرم آباد از وجود معتادان ، افراد اراذل و اوباش، مزاحم خياباني و وسائل نقليه متخلف به منظور افزايش سطح ارتقاء امنيت اجتماعي، عوامل انتظامي اين شهرستان ضمن انجام تحقيقات گسترده و با استفاده از توان عملياتي طي يک ماه گذشته چندين طرح ارتقاء امنيت اجتماعي را به مرحله اجرا گذاشتند.

وي افزود: در اجراي اين طرح ها، ۲۰ نفر مزاحم خياباني و همچنين تعداد ۴۲۶ نفر از افراد معتاد پر خطر و تابلو و خرده فروش مواد مخدر را نيز دستگير کردند که معتادان برای درمان و بازپروري تحويل کمپ هاي مجاز ترک اعتياد شده و خرده فروشان مواد مخدر نيز تحويل مقام قضايي شدند.

اين مقام انتظامي اظهار داشت: در اين طرح ها مقدار قابل توجهي انواع مواد مخدر کشف که درمقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۹ درصد افزايش کشف داشته ايم.

نجفی اظهار داشت : در اين مدت ۱۵۸ دستگاه خودرو و ۱۹۷ دستگاه موتور سيکلت متخلف و پلاك مخدوش که درحوالي مدارس ،معابر و پارک ها با حرکات نمايشي و ايجاد بوق هاي ناهنجار، باعث بي نظمي و رعب و وحشت در سطح معابر عمومي شهر مي شدند، توقيف و جهت سير مراحل قانوني به پارکينگ دلالت شدند.