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۷ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۴:۴۱

سرهنگ نجفی:

کاهش ۱۸ درصدی جرائم در خرم آباد/ کشف مواد مخدر افزایش یافت

کاهش ۱۸ درصدی جرائم در خرم آباد/ کشف مواد مخدر افزایش یافت

خرم آباد- فرمانده انتظامي خرم آباد از كاهش ۱۸ درصدي انواع جرايم طي فروردين ماه سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته اين شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسين نجفي ظهر دوشنبه در تشريح اين خبر به خبرنگاران گفت: با تلاش مجموعه انتظامي شهرستان خرم آباد موفق به کاهش ۱۸ درصد انواع جرائم درسطح شهرستان شده ايم.

وی افزود: در این زمینه سرقت از منزل ۳۲ درصد، سرقت از مغـازه ۵ درصد، سرقت از اماكن دولتي ۱۰۰درصد، سرقت از خودرو ۳۱ در صد، سرقت موتورسيکلت ۱۰درصد، سرقت لوازم خودرو ۴۲ درصد و سرقت محتويات خودرو ۲۰ درصد کاهش یافته است.

فرمانده انتظامي شهرستان خرم آباد اضافه کرد: همچنین كيف قاپي ۴۳ درصد، جيب بري ۱۳درصد و سرقت محموله ۶۷درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته در خرم آباد کاهش یافته است.

نجفی بیان داشت: موفقيت ایجاد شده در زمینه کاهش سرقت در شهرستان خرم آباد نتيجه تلاش مضاعف و همت كاركنان متعهد مجموعه انتظامي اين شهرستان و تعامل خوب مردم با پليس شهرستان بوده است.

وی افزود: کارشناسان انتظامی شهرستان خرم آباد به منظور آگاه سازی و ارائه راهکارهای مبارزه با جرائم تحت عنوان راهبردهاي پليس دانش بنيان و جامعه محور با حضور در مدارس توانسته اند در پایین آوردن میزان سرقت در شهرستان کمک شایانی داشته باشند و رضایت مردم را جلب کنند.

اجراي طرح هاي پاكسازي نقاط آلوده و افزايش ۲۹ درصدي کشف مواد مخدر

فرمانده انتظامي خرم آباد همچنین از اجراي طرح هاي پاکسازي نقاط آلوده و جرم خيز در سطح محله هاي اين شهرستان از وجود معتادان پر خطر و افزايش ۲۹ درصدي کشف مواد مخدر در يک ماه گذشته خبر داد.

سرهنگ نجفی گفت: در راستاي پاکسازي بعضي محله هاي شهر خرم آباد از وجود معتادان ، افراد اراذل و اوباش، مزاحم خياباني و وسائل نقليه متخلف به منظور افزايش سطح ارتقاء امنيت اجتماعي، عوامل انتظامي اين شهرستان ضمن انجام تحقيقات گسترده و با استفاده از توان عملياتي طي يک ماه گذشته چندين طرح ارتقاء امنيت اجتماعي را به مرحله اجرا گذاشتند.

وي افزود: در اجراي اين طرح ها، ۲۰ نفر مزاحم خياباني و همچنين تعداد ۴۲۶ نفر از افراد معتاد پر خطر و تابلو و خرده فروش مواد مخدر را نيز دستگير کردند که معتادان برای درمان و بازپروري تحويل کمپ هاي مجاز ترک اعتياد شده و خرده فروشان مواد مخدر نيز تحويل مقام قضايي شدند.

اين مقام انتظامي اظهار داشت: در اين طرح ها مقدار قابل توجهي انواع مواد مخدر کشف که درمقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۹ درصد افزايش کشف داشته ايم.

نجفی اظهار داشت : در اين مدت ۱۵۸ دستگاه خودرو و ۱۹۷ دستگاه موتور سيکلت متخلف و پلاك مخدوش که درحوالي مدارس ،معابر و پارک ها با حرکات نمايشي و ايجاد بوق هاي ناهنجار، باعث بي نظمي و رعب و وحشت در سطح معابر عمومي شهر مي شدند، توقيف و جهت سير مراحل قانوني به پارکينگ دلالت شدند.

 

کد مطلب 2563410

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