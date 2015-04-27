نشست رونمایی و تحلیل و بررسی «حقوق جنگ و صلح» اثر هوگو گروسیوس»

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست رونمایی و تحلیل و بررسی کتاب «حقوق جنگ و صلح» اثر هوگو گروسیوس با حضور دکتر حسین پیران؛ مترجم کتاب و مشاور ارشد حقوقی دیوان داوری ایران و ایالات متحده در لاهه، دکتر محمد علی موحد؛ استاد حقوق، مولف و مصحح برگزار می شود.

همچنین در این مراسم ، دکتر هدایت الله فلسفی؛ استاد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، و دکتر محسن محبی رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری و استاد حقوق بین الملل و با حضور سفیر هلند در ایران و سفیر ایران در هلند حضور دارند.

این مراسم پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت از ساعت ۱۸ در خانه اندیشمندان علوم انسانی برپا می شود.