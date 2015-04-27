کمبود یک هزار تخت بیمارستانی/لزوم توسعه شاخصهای بهداشتی و درمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، قربانعلی سعادت ظهر دوشنبه در آیین اختتامیه هفته سلامت در آذربایجان غربی اظهار داشت: در حال حاضر یک هزار تخت بیمارستانی در استان کمبود داریم که این کمبود باید جبران شده و روند شاخصهای درمان باید توسعه یابند.

وی با بیان اینکه شاخصهای درآمد سرانه و سلامت با عقب ماندگی تاریخی در آذربایجان غربی مواجه هستند، اظهار داشت: درآمد نامناسب، بی توجهی به سلامت را در خانواده ها موجب شده که باید برای بهبود این وضعیت، به فکر تامین درآمد برای خانواده ها باشیم.

استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه متاسفانه از لحاظ شاخصهای درآمد و سلامت، در رده های آخر کشور قرار داریم، اعلام کرد: این در حالی است که در زمینه توسعه انسانی به عنوان زیربنای سلامت در جامعه، عقب مانده ایم و در دولت گذشته توجه خاصی به موضوع سلامت و بهداشت صورت نگرفته بود.

دولت قبل ساخت ورزش سرا را مقدم بر توسعه بهداشتی می دانست

سعادت با اشاره به اینکه دولت پیشین، ساخت ورزش سرا را مقدم بر توسعه بهداشتی می دانست، عنوان کرد: با توجه به وضعیت نامناسب بهداشتی، تصویب شده که این ورزش سرا به بیمارستان کوثر ارومیه تحویل داده شود و وزیر بهداشت و درمان نیز هزینه لازم برای تجهیز این بیمارستان را متقبل شده است.

وی با اعلام اینکه برای بهبود شاخصهای سلامت، نباید به فکر سیاسی بازی و مقاصد شخصی خود باشیم بلکه باید رشد و توسعه سلامت خانواده ها را مد نظر قرار دهیم، ادامه داد: بیش از دو هزار و ۳۰۰ نفر در استان در صف دریافت کمک هزینه جهیزیه از دو نهاد حمایتی کمیته امداد و بهزیستی هستند و با این آمار نمی توان توقع تحقق سیاستهای جمعیتی را داشت.

وی سرانه درآمد آذربایجان غربی را ۴۳ درصد سرانه کشور عنوان کرد و افزود: با توجه به پایین بودن سرانه درآمد مردم استان امکان پس انداز و سرمایه گذاری برای مردم استان وجود ندارد و این مسئله ضرورت سرمایه گذاری دولت و فراهم کردن زمینه برای جذب سرمایه گذاران از خارج از استان را دو چندان می کند.

استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: استان در ردیف ۶ استان کم سواد کشور قرار داشته و ۲۵۰ هزار نفر از جمعیت گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال استان بیسواد هستند که برای رسیدن به وضعیت مطلوب و کاهش آمار بیسوادی باید سالانه ۵۰ هزار نفر در پایه سواد آموزی تحت پوشش قرار گیرد.