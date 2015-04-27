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۷ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۶:۲۷

محمدیان:

اعضای هیئت اسکیت به دادن یک رأی بسنده نکنند

اعضای هیئت اسکیت به دادن یک رأی بسنده نکنند

زنجان- رییس فدراسیون اسکیت گفت:اعضای هیئت به دادن یک رأی بسنده نکنند بلکه باید توجه داشته باشند جایگاه آنها به عنوان بازوی توانمند در راستای اعتلای ورزش در سطح استانی، ملی و بین‌المللی است.

به گزارش خبرنگار مهر، فریبا محمدیان ظهر دوشنبه در مجمع انتخابات هیئت اسکیت استان زنجان افزود: مدیریت خصوصی هیئت ورزشی مهم‌ترین انتظاری است که از رئیس هیئت می توان انتظار داشت.

وی اظهار داشت: ما باید توان لازم و روش‌های کسب درآمد از ورزش اسکیت را داشته باشیم.

رییس فدراسیون اسکیت گفت: وجود ورزشکاران پیشکسوت جوان یکی از پتانسیلهای رشته ورزشی اسکیت است و موفقیت هیئت در گرو حضور جدی اعضا در آن است و باید از عضویت صوری در هیئت پرهیز شود.

محمدیان به برگزاری جلسات اشاره کردو افزود: این جلسات تجمیع افکار و خلاقیتها در راستای پیشرفت هر چه بیشتر این رشته ورزشی است.

وی بر شناسایی توانایی ها در این رشته ورزشی اشاره کردو یاد آورشد: در این خصوص شناسایی استعدادهای بالقوه و به فعلیت رساندن آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در این مجمع حسن ژیانی به عنوان تنها کاندیدای هیئت اسکیت استان زنجان با ۱۴ رأی از مجموع ۱۵ رأی اخذ شده ریاست هیئت را به مدت چهار سال عهده‌دار شد.

کد مطلب 2563461

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