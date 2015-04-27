به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری بعد از ظهر دوشنبه در نشست با مسئولان شهرستان دشتی اظهار داشت: در هفته سلامت پروژه های خوبی به بهره برداری رسید که از دست اندرکاران امر تقدیر وتشکر می شود.

وی با تقدیر از مسئولین شهرستان دشتی افزود: کارهای شهرستان در فضای همدلی و برادری در حال انجام است که در این فضا کار کردن آسان و مسئولیت سنگین‌تر است.

سالاری از تلاش‌های حجت‌الاسلام پورفاطمی نماینده مردم دشتی و تنگستان در جذب اعتبارات ملی در سطح استان تقدیر کرد و ادامه داد: باید با همین روحیه همدلی در کارهای مردم سرعت ایجاد کرده و خدمات ارزشمندی به آنها ارائه کنیم.

وی بیان کرد: در سطح استان بوشهر در حوزه بهداشت و درمان شاهد تلاش‌های خوبی هستیم که بخشی از پروژه های عمرانی به بهره برداری رسیده و مابقی آنها نیز انشاء الله در هفته دولت افتتاح می شود.

افزایش چهار برابری اعتبارات شهرستان دشتی

سالاری بیان کرد: در حال حاضر در همه شهرستان‌های استان خدمات حوزه بهداشت شاهد هستیم و رضایت مندی خوبی در بین مردم ایجاد شده است.

وی به اعتبارات عمرانی شهرستان دشتی نیز اشاره و خاطر نشان کرد: در سال گذشته ۶۶۰ میلیارد به پروژه های عمرانی شهرستان دشتی اختصاص یافت که نسبت به گذشته چهار برابر رشد داشته است.

استاندار بوشهر بیان کرد: در سال جاری نیز تلاش می‌شود اعتبارات خوبی به این شهرستان اختصاص داده شود تا پروژه های نیمه‌تمام تکمیل و پروژه‌های جدید اولویت دار احداث شود.

مصطفی سالاری تصریح کرد: تعریض محور بادوله کاکی، ناصری شنبه، خورموج مل گل، خورموج - بوشهر، گزدراز و وراوی در سال گذشته انجام شده که برخی از فازهای این پروژه ها به افتتاح شده است.

پرداخت تسهیلات برای تکمیل کارخانه سیمان دشتی

وی همچنین از تعریض محور خورموج لاور در سال جاری خبر داد و گفت: در شهرستان دشتی مردم انتظار دارند که آب مورد نیاز کشاورزان تامین شود و در این خصوص با احداث سد دشت پلنگ و باغان، خوش بین هستیم از طریق فایناس سرعت پروژه ها بیشتر شود.

سالاری در خصوص کارخانه سیمان نیز گفت: در سال گذشته حمایت خوبی از این پروژه صورت گرفته و بخش عمده ای از تسهیلات مورد نیاز پرداخت شده که با افتتاح آن مشکل اشتغال منطقه حل خواهد شد.

وی همچنین از دانشگاه علوم پزشکی خواست در جذب نیروهای متخصص همچون سال گذشته تلاش کنند و در آموزش اخلاق حرفه ای کارکنان توجه ویژه داشته باشند.