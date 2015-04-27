به گزارش خبرگزاری مهر، در اين نشست كه هشتم ارديبهشت با حضور نویسنده این اثر برگزار مي شود، قاسمعلی فراست، نويسنده و پژوهشگر ادبی، حجت الاسلام ناصرنقویان، نویسنده وکارشناس مذهبی به نقد و بررسي رمان «پنجشنبه فیروزه ای» مي پردازند. حمید باباوند، کارشناس- مجری این نشست است.

خوانش بخش هایی از این رمان با همراهی موسيقي توسط سهیلا گلستانی، بازيگر سينما و تلویزیون از دیگر بخش‌های یازدهمین نشست باشگاه کتاب فرهنگسرای انقلاب اسلامی خواهد بود.

سهیلا گلستانی در سریال وضعیت سفید، باغ بلور، کیمیای مهر و فیلم‌های سینمایی امروز، بیداری برای سه روز، شب- بیرون، میهمان داریم، چهل سالگی، نصف مال من نصف مال تو و بوفالو به ایفای نقش پرداخته است.

باشگاه كتاب فرهنگسرا امکان امانت این رمان به اعضاء کتابخانه ها و تهیه آن با تخفيف ۵۰ درصدی را نيز فراهم کرده است. علاقه‌مندان برای دريافت كتاب می توانند با شماره ۵۵۴۰۸۶۵۷ تماس بگیرند.

«پنجشنبه فیروزه ­ای» روایتی از یک اردوی دانشجویی است که برای زیارت به مشهد مقدس می روند. در اين سفر اتفاقاتي براي آنها مي‌افتد و فلاش‌بک‌هايي هم به زمان گذشته مي‌خورد.در این کتاب با زیرکی و در عین حال رعایت جنبه های مختلف عفاف، مخاطب را به درون تو در توی ذهن دختران جوان دانشجویی می­ برد که در این سفر همراهند.

یازدهمین نشست باشگاه کتاب فرهنگسرای انقلاب اسلامی هشتم اردیبهشت ساعت ۱۷ در سالن سپیده فرهنگسرا برگزار می‌شود.