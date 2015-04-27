به گزارش خبرگزاری مهر، در اين نشست كه هشتم ارديبهشت با حضور نویسنده این اثر برگزار مي شود، قاسمعلی فراست، نويسنده و پژوهشگر ادبی، حجت الاسلام ناصرنقویان، نویسنده وکارشناس مذهبی به نقد و بررسي رمان «پنجشنبه فیروزه ای» مي پردازند. حمید باباوند، کارشناس- مجری این نشست است.
خوانش بخش هایی از این رمان با همراهی موسيقي توسط سهیلا گلستانی، بازيگر سينما و تلویزیون از دیگر بخشهای یازدهمین نشست باشگاه کتاب فرهنگسرای انقلاب اسلامی خواهد بود.
سهیلا گلستانی در سریال وضعیت سفید، باغ بلور، کیمیای مهر و فیلمهای سینمایی امروز، بیداری برای سه روز، شب- بیرون، میهمان داریم، چهل سالگی، نصف مال من نصف مال تو و بوفالو به ایفای نقش پرداخته است.
باشگاه كتاب فرهنگسرا امکان امانت این رمان به اعضاء کتابخانه ها و تهیه آن با تخفيف ۵۰ درصدی را نيز فراهم کرده است. علاقهمندان برای دريافت كتاب می توانند با شماره ۵۵۴۰۸۶۵۷ تماس بگیرند.
«پنجشنبه فیروزه ای» روایتی از یک اردوی دانشجویی است که برای زیارت به مشهد مقدس می روند. در اين سفر اتفاقاتي براي آنها ميافتد و فلاشبکهايي هم به زمان گذشته ميخورد.در این کتاب با زیرکی و در عین حال رعایت جنبه های مختلف عفاف، مخاطب را به درون تو در توی ذهن دختران جوان دانشجویی می برد که در این سفر همراهند.
یازدهمین نشست باشگاه کتاب فرهنگسرای انقلاب اسلامی هشتم اردیبهشت ساعت ۱۷ در سالن سپیده فرهنگسرا برگزار میشود.
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