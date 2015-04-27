سبک زندگی غلط موجب شیوع سرطان ها در جامعه شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش ساکی در همایش هفته سلامت شهرستان پلدختر به اهمیت موضوع سلامت و جایگاه آن در زندگی انسان اشاره کرد و اظهار داشت: وجدان بیدار عمومی و همت عالی همگانی دو مولفه مهم و ضروری در تامین سلامت جامعه هستند.

وی خشونت، جنگ های ویران کننده و سبک های غلط زندگی را نمونه های بارزی از وجه شیطانی بشر امروزی برشمرد و بیان داشت: بشر امروز بین پارادوکس های مختلفی از وجوه زندگی گرفتار شده است و هجمه های شیاطینی در صدد هستند که انسان را دچار غفلت کرده و فرصت تفکر و تعقل را از او بگیرند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان عنوان کرد: سرطان های ناشی از سبک غلط زندگی، تصادفات جاده ای، بیماری های قلبی و عروقی و ... بلای جان بشر امروزی شده و نمونه های بارزی هستند که حیات بشر را با خطر جدی مواجه کرده اند.

ساکی با بیان اینکه اگر می خواهیم به سمت جامعه ای سالم حرکت کنیم بایستی به رفتار، کردار و گفتار خود رنگ و بوی خدایی بدهیم افزود: از این طریق همه آحاد جامعه از قبیل پزشک، کشاورز، صنعتگر و ... همگی خدایی عمل کرده و نسبت به سلامت همدیگر بی تفاوت نخواهند بود.

وی به آمار دو برابری شیوع سرطان در ایران نسبت به کشورهای اروپایی اشاره کرد و اظهار داشت: رژیم غذایی غلط، سبک زندگی نادرست، رفتارهای پرخطر و هجمه های تبلیغاتی ماهواره ای سلامت جامعه ما را به شدت به مخاطره انداخته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان بیماری های قلبی و عروقی، تصادفات جاده ای و سرطان ها را سه عامل عمده مرگ و میر در ایران دانست و گفت: راهکار مقابله با این موارد تنها توسعه گسترش درمان و توسعه بخش های مراقبت های ویژه نیست.

ساکی ادامه داد: بایستی با بیدار کردن وجدان عمومی جامعه و همتی عالی عواملی که باعث مرگ و میر در جامعه هستند را رفع کرد و در راستای تامین سلامت جامعه تلاش کرد.

همچنین در این همایش فرماندار شهرستان پلدختر طرح تحول نظام سلامت را شاخص ترین برنامه دولت دانست و گفت: قبل از اجرای طرح تحول نظام سلامت بسیاری از مردم در زمینه سلامت مشکلات فراوانی داشتند که با اجرای این طرح بسیاری از دغدغه های مردم برطرف شد.

قدرت اله ترابی نژاد همیاری عمومی آحاد مردم را رمز موفقیت طرح تحول نظام سلامت خواند و اظهار داشت: همه مردم بایستی یار و یاور بهداشت، درمان و سلامت جامعه باشند چرا که جامعه ای سالم خواهد بود که افراد آن سالم و تندرست باشند.

وی افزود: موضوع بهداشت و سلامت یک بحث عمومی بوده که بایستی در تمام ارکان جامعه به ویژه در خانواده ها نهادینه شود.

بنابراین گزارش در همایش هفته سلامت شهرستان پلدختر از خانواده مرحوم دکتر بهرام چنگائی رئیس پیشین شبکه بهداشت و درمان شهرستان پلدختر تجلیل شد.