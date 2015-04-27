ایران خواستار ضمانت اجرایی از سوی ان.پی.تی است

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال حضور دکتر ظریف در اجلاس بازنگری ان.پی.تی رادیو گفتگو ضمن مصاحبه با یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس، ابعاد این اجلاس را بررسی کرد.

نوذر شفیعی ان.پی.تی را یک رژیم امنیتی بین المللی دانست و افزود: «این رژیم رفتار کشورها را در حوزه مسائل هسته ای تنظیم و به استفاده صلح آمیز کشورها از دانش هسته ای کمک می کند.»

وی دیگر کارکرد ان.پی.تی را مربوط به محدودسازی کشورها برای جلوگیری از احتمال انحرافات هسته ای خواند و تصریح کرد: «در زمان تشکیل اولین اجلاس ان.پی.تی مقرر شد که در فواصل زمانی مختلف بازنگری هایی صورت گیرد و لذا مطابق با شرایط زمانی خاص این بازنگری ها اتفاق می افتد.»

شفیعی ادامه داد: «تصمیم بر این است که به سمت تقویت این رژیم ها حرکت شود؛ یعنی این رژیم از اصول، قواعد و هنجارهای مستحکم تری برخوردار شود تا بتواند کارکردها را به سرانجام برساند.»

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهار کرد: «ما راجع به ان.پی.تی دارای مواضعی هستیم که بر دو مبنا استوار است؛ یکی اینکه اعتقاد داریم رژیم های حقوقی بین المللی مکانیزمی برای حفظ صلح و امنیت هستند و از این سو به رژیم ها احترام می گذاریم.»

شفیعی ادامه داد: «نکته دوم مد نظر ما، ضمانت اجرایی این رژیم هاست؛ هم اکنون مطابق با مقرات ان.پی.تی رفتار هسته ای خود را صورت می دهیم. همچنین ان.پی.تی کشورها را ملزم کرده که به کشورهایی که دنبال دانش صلح آمیز هسته ای هستند، کمک کنند.»

وی خاطرنشان کرد: «هم اکنون نه تنها کمکی به ما نمی شود، بلکه در مسیر فعالیت های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایجاد مانع می شود؛ لذا بدنبال ضمانت اجرایی قوی هستیم.»

شفیعی با اشاره به سخنرانی دکتر ظریف در این اجلاس گفت: «فشارهایی که در حوزه هسته ای اعمال می شود، می تواند به هر کشور دیگر نیز وارد شود؛ بنابراین اگر بر اجرای دقیق ان.پی.تی اصرار داریم، بخاطر یک حق است که کشورهای دیگر را نیز در بر می گیرد.»

وی در اینباره به حمایت گروه نم از موضع جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: «غیرمتعهدها خواستار این بودند که بجای محروم کردن کشورها از یک حق، مکانیزم های نظارتی تقویت شود؛ لذا رویکرد ما، مبتنی بر خواست گروه نم است.»

این عضو کمیسیون امنیت ملی ادامه داد: «هم اکنون که جمهوری اسلامی ایران ریاست جنبش نم را عهده دار است، به نیابت از این گروه سخنرانی می کند.»

نوذر شفیعی گفت: «در سیاست بین الملل، قدرت مهم است و حقوق بین الملل تابعی از این قدرت می باشد؛ البته این بدان معنی نیست که باید همه چیز را رها کنیم؛ ما روی آنچه که درست است تاکید داریم و خواهان اجرای آن هستیم.»

وی افزود: «آنچه ما بر آن تاکید داریم، برداشتن گام درست در مسیر درست است و این یک خلأ است که رژیم های حقوقی با آن مواجه هستند.»

شفیعی بر لزوم نگاه فنی به رژیم حقوقی ان.پی.تی تاکید و تصریح کرد: «متاسفانه در ارتباط با ما به این رژیم از منظر سیاسی نگاه می شود؛ درحالیکه هیچ دلیلی برای ورود پرونده هسته ای ما به شورای امنیت وجود ندارد.»

وی ابراز امیدواری کرد این اجلاس زمینه ساز اجرای دقیق ان.پی.تی و نگاه فنی به این رژیم باشد.