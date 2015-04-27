حضور مردم در امور معنوی حل مشکلات را آسان می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی رستمی نیا ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی مسئولین برگزاری اعتکاف مساجد شهرستان اهواز افزود: سازماندهی در هر کاری موجب رشد و تعالی آن کار می شود اگر جوانب کاری را که میخواهیم انجام دهیم به خوبی بسنجیم و نسبت به برطرف کردن نقاط ضعف و پررنگ کردن نقاط قوت آن کار اقدام کنیم، یقینا بهره بیشتری را خواهیم برد.

وی افزود: سازماندهی و برنامه ریزی به ویژه اگر در امور معنوی که در راستای رشد و تعالی انسانهاست باشد ارزش بیشتری داردو اموری که سبب می شود هم دل و هم فکر انسانها به خدا نزدیک شود و توفیق آن برای کسی است که بتواند در این راه خدمت کند.

معاونت فرهنگی، پژوهشی و آموزشی تبلیغات اسلامی خوزستان اظهار کرد: در خصوص اجرای مراسم اعتکاف باید تمام تلاشمان بر این باشد که زمینه ای را مهیا کنیم که خلق با خالق خود نزدیک تر و قریب تر شده و ما بهره مند از پاداش آن باشیم.

رستمی نیا تصریح کرد: در هر کاری کم و کاستی هایی هم مورد انتظار است که پیگیری، برنامه ریزی و ساماندهی صحیح این مشکلات را کمتر می کند و امیدواریم به جایی برسیم که دیگر در زمینه امور معنوی مانند اعتکاف مشکلی وجود نداشته باشد.

وی بیان کرد: خوشبختانه امور معنوی آنگونه که باید، مردمی است حضور، جهاد و ایثار مردم در امورات و کارها، حل تمامی مسائل و مشکلات را آسان می کند که در این راستا همیشه حضور خیرین در همه عرصه های معنوی به ویژه مراسم اعتکاف قابل تقدیر بوده است.

معاونت فرهنگی، پژوهشی و آموزشی تبلیغات اسلامی خوزستان گفت: ثواب خیرات ،حضور خیرین در مراسم اعتکاف بیشتر و بالاتر است زیرا این مراسم پلی برای رسیدن سریعتر به خدا محسوب می شود.

رستمی نیا در پایان تاکید کرد: اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان با مرور موارد و هماهنگی کارها و خدمات آمادگی خدمت گذاری در انجام مراسم معنوی اعتکاف را دارد.