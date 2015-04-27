پرورش روحی دانش آموزان مورد توجه معلمان قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، وجه اله خدمتگزار بعد از ظهر دوشنبه در شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی اظهارکرد: آموزش و پرورش یکی از نهادهای مهمی است که مورد توجه همه مسئولان و مدیران قرار گرفته است.

وی با تاکید بر لزوم تکریم پیشکسوتان فرهنگی استان، بیان کرد: هر آنچه که تاکنون آموخته ایم به برکت فرهنگیان بوده لذا موظفیم برای فرهنگیان هرآنچه که در توان داریم، استفاده کنیم.

استاندار خراسان جنوبی، آموزش و پرورش را یکی از موثرترین بخش های جامعه عنوان کرد و گفت: دانش‌آموزان تحصیل، صداقت و درستی را از فرهنگیان می‌آموزند و این نهاد بیشترین تاثیر را بر نسل آینده کشور می گذارد.

اختصاص یک میلیارد ریال برای هوشمندسازی مدارس عشایری استان

خدمتگزار از اختصاص اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال برای هوشمندسازی مدارس عشایری استان در سال جاری خبر داد.

وی با اعلام آمادگی استانداری برای هرچه باشکوه‌تر برگزار کردن مراسم بزرگداشت هفته معلم، گفت: در همین راستا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال از سوی استانداری برای برگزاری این مراسم اختصاص می یابد که نحوه هزینه کردن آن بر عهده خود آموزش و پروش است.

خدمتگزار همچنین بر برگزاری برنامه های شاد و مفرح برای پرکردن اوقات فراغت دانش آموزان تأکید کرد و افزود: برنامه‌های اوقات فراغت باید دارای جذابیت بوده تا دانش‌آموزان با رغبت در آن شرکت کنند.

وی از استان خراسان جنوبی به عنوان استانی سرآمد در باورهای دینی و با سبقه علمی و فرهنگی بالا یاد کرد و گفت: در برنامه های اوقات فراغت باید بعد دینی و اعتقادی ما حفظ و آموخته‌های جدیدی به دانش آموزان ارائه داده شود.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه معلمان تنها نباید تکالیف درسی را به دانش آموزان آموزش دهند، افزود: دانش آموزان در برقراری ارتباطات با همنوعان و جامعه خود نیز وظایفی دارند که معلمان باید این وظایف را به آنها آموزش دهند.

افزایش ۴۰ درصدی آمار پذیرش مسافران نوروزی در سال جاری

معاون توسعه منابع و پشتیبانی آموزش و پرورش خراسان جنوبی نیز در این جلسه به فعالیت های ستاد اسکان فرهنگیان در تعطیلات نوروزی امسال اشاره کرد و افزود: امسال تعداد ۱۵۴ آموزشگاه با دو هزار و ۱۲۷ کلاس درس برای اسکان مسافران نوروزی آماده شده بود.

علیرضا کرباسچی از افزایش ۴۰ درصدی آمار پذیرش مسافران نوروزی در سال جاری خبر داد و گفت: در این مدت تعداد ۱۵۴ هزار و ۶۹۵ نفر در ستادهای اسکان مدارس استان پذیرش شدند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بسیاری از تجهیزات مدارس استان فرسوده بوده و از نظر زیرساخت ها برای اسکان مسافران مشکل داریم، افزود: در سال جاری اعتبار محدودی از سوی وزارت آموزش و پرورش در این زمینه اختصاص یافته و نیاز به همکاری استان در این زمینه است.