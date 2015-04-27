به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمد یزدی روز دوشنبه در دیدار اعضای بسیج استادان و نخبگان حوزه علمیه قم بر لزوم اهتمام جدی حوزویان به مطالعه بیشتر پیرامون تحولات بینالمللی به ویژه وضعیت جهان اسلام برای ارائه تحلیل شفاف و صحیح به مردم تاکید کرد.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: طلبهها و استادان حوزههای علمیه نباید نسبت به آنچه که در سطح بینالملل به خصوص جهان اسلام میگذرد بیتفاوت باشند.
رئیس مجلس خبرگان رهبری به جایگاه شایسته استادان و طلبههای علوم دینی در بین مردم اشاره کرد و یادآور شد: حوزویان باید از این علاقه مندی مردم استفاده درستی کرده و نسبت به تحولات بین المللی آگاهی رسانی داشته باشند.
آیتالله یزدی با بیان اینکه حوزویان باید بدانند که در دنیا چه میگذرد، به ذکر نمونههایی از تحولات اخیر منطقه پرداخت و افزود: به عنوان مثال اگر کسی از طلبهها و استادان حوزه پرسید که چرا عربستان سعودی به کشور یمن حمله کرده است، حوزویان باید هم علت این تهاجم را به خوبی بیان کنند و هم تحلیل درستی از وضع جهان اسلام ارائه کنند.
وی معتقد است که وظیفه و رسالت طلبهها و استادان حوزههای علمیه تنها تحصیل و تدریس دروس حوزوی نیست، بلکه حوزویان باید خط قرمزهای نظام را بشناسند و در برابر اقداماتی که موجب تضعیف نظام مقدس جمهوری اسلامی میشود، مواضع بجا و بحق داشته باشند.
آیتالله یزدی در بخش دیگری از سخنان خود تاسیس بسیج استادان و نخبگان حوزه علمیه قم را اقدامی ارزشمند و مقدس توصیف کرد و خطاب به اعضای این تشکل حوزوی گفت: محور اصلی فعالیتها و اقدامات شما باید تعامل مستمر با نهادها و مراکز اثرگذار حوزوی و بهرهمندی درست از رهنمودها و تذکرات مراجع تقلید و علما در راستای آگاهی بخشی به استادان حوزه نسبت به جهان اسلام باشد.
رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه حوزه علمیه قم بزرگترین حوزه علمیه جهان تشیع است، به اعضای این تشکل حوزوی توصیه کرد که گزارش عملکرد خود را به صورت مستمر به مراجع تقلید و دست اندرکاران حوزه ارائه کنند.
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