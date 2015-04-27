ثبت نام بیش از نیم میلیون نفر در طرح بیمه سلامت آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، وحید مجیدی بعداز ظهر دوشنبه در دیدار امام جمعه تبریز با مدیران اداره کل سلامت استان در تبریز با بیان اینکه آذربایجان شرقی رتبه ششم ثبت نام بیمه سلامت را در کشور به خود اختصاص داده است، افزود: نزدیک به ۴۴۵ هزار دفترچه بیمه برای متقاضیان در استان چاپ شده است.

وی با تاکید بر اینکه بیمه سلامت همگانی از اول اردیبهشت سال جاری شروع به ثبت نام شد، ابراز داشت: بیش از ۶۰ درصد بیمه شدگان استان، افرادی با درآمد کمتر از هشت میلیون ریال در ماه و بدون خدمات از نهادهای حمایتی بودند.

مجیدی سپس گفت: علاوه بر این ۶۵ درصد کل بیمه شدگان را نیز ساکنان مناطق حاشیه نشینی و اقشار فقیر شهرهای استان تشکیل می دادند که با اجرای طرح بیمه سلامت و با استفاده از این دفترچه ها تنها با پرداخت شش درصد هزینه ها، خدمات بهداشتی و درمانی دریافت می کنند.

وی با اشاره به اینکه امسال صدور دفترچه بیمه بدون ارائه فیش حقوقی به صورت آزمایشی در شهرستان هریس و برخی شعبات تبریز آغاز شده است، افزود: درآمد بیمه سلامت استان از محل وصول درآمد از ادارات به صورت اینترنتی افزایش ۱۷ درصدی داشته است.

مجیدی با اشاره به اینکه این وصول درآمدها از ۷۰ درصد به ۹۳ درصد افزایش یافته است، گفت: امسال در ۱۷ بیمارستان آذربایجان شرقی و از مرداد ماه بیمارانی که بستری می شوند نیازی به ارائه دفترچه بیمه و همراه داشتن آن ندارند.