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۷ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۷:۵۳

امروز برگزار شد:

نشست سه جانبه موتلفه، ایثارگران و پایداری/ تفاهم بر وحدت گفتمانی

نشست سه جانبه موتلفه، ایثارگران و پایداری/ تفاهم بر وحدت گفتمانی

در نشست سه جانبه موتلفه، ایثارگران و پایداری مهمترین تحولات در خصوص همگرایی اصولگرایان مطرح و نشست آیات مصباح یزدی، محمد یزدی و موحدی کرمانی گامی در جهت همگرایی اصولگرایان تلقی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر نشست سه جانبه حزب موتلفه اسلامی، جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی و جبه پایداری امروز(دوشنبه) برگزار شد.

در این نشست که آقایان محمد نبی حبیبی، حسین فدایی و حجت الاسلام والمسلمین آقا تهرانی دبیران کل موتلفه اسلامی، جمعیت ایثارگران و جبهه پایداری و نیز جمعی از اعضای شورای مرکزی سه تشکل حضور داشتند قرار شد بر اساس چارچوبهای توافق شده ، ساز و کار حقوقی و سیاسی ائتلاف حداکثری شکل بگیرد.

در این نشست هر یک از دبیران کل تشکلهای حاضر دیدگاههای خود را پیرامون مهمترین تحولات در خصوص همگرایی اصولگرایان مطرح کردند و از نشست حضرات آیات مصباح یزدی، محمد یزدی و موحدی کرمانی در قم تقدیر نمودند و آنرا گامی در جهت همگرایی اصولگرایان دانستند.

در نشست سه جانبه حزب موتلفه اسلامی، جمعیت ایثارگران و جبهه پایداری بر روی ائتلاف و وحدت گفتمانی تفاهم شد.

گفتنی است مقرر شد این نشست ها استمرار یابد و با دیگر اضلاع اصولگرایی این نشست ها نیز برگزار شود.

کد مطلب 2563581

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