۱۳۵ هزار دانش آموز خراسان جنوبی در مسابقات قرآن و عترت شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلیرضا موسوی نژاد بعد از ظهر دوشنبه در شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی اظهارکرد: اوقات فراغت نوجوانان یکی از دغدغه های مهم دستگاه ها بوده که متاسفانه موزای‌کاری های زیادی در این زمینه دیده می شود.

وی با اشاره به فعالیت ۱۲۵ پایگاه اوقات فراغت در استان طی تابستان سال گذشته، گفت: در این مدت تعداد ۱۰ هزار و ۵۲۳ نفر در برنامه های اوقات فراغت این پایگاه ها شرکت کردند.

معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی، برگزاری اردوهای زائر اولی به مشهد و قم، طرح هجرت دانش آموزی و برگزاری مسابقات درس هایی از قرآن را از جمله برنامه های این اداره کل برای اوقات فراغت دانش آموزان عنوان کرد و افزود: از ابتدای سال تحصیلی جاری تاکنون حدود ۳۴ هزار دانش آموز در طرح درس هایی از قرآن استاد قرائتی شرکت کردند.

موسوی نژاد گفت: اعتبار بیشتری برای برگزاری هرچه بهتر برنامه های اوقات فراغت در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد.

رشد ۳۴ درصدی حضور دانش آموزان در مسابقات فرهنگی و هنری

وی با اشاره به اینکه امسال در عرصه قرآن و عترت و مسابقات فرهنگی و هنری روند رو به رشدی داشته ایم، بیان کرد: این در حالی است که به دلیل کمبود اعتبارات هنوز نتوانسته ایم از برگزیدگان مسابقات فرهنگی و هنری سال گذشته تقدیر کنیم.

معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی اضافه کرد: طبق برآوردهای انجام شده مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال برای تقدیر از نفرات برتر مسابقات فرهنگی و هنری سال گذشته نیاز بوده که انتظار داریم استانداری در این زمینه به ما کمک کند.

موسوی نژاد از رشد ۳۴ درصدی حضور دانش آموزان در مسابقات فرهنگی و هنری در سال تحصیلی جاری خبر داد و افزود: امسال تعداد یک هزار و ۶۲۰ دانش آموز در گروه سرود و تئاتر و ۱۳۵ هزار نفر در مسابقات قرآن و عترت شرکت کرده اند.

به گفته وی خراسان جنوبی یکی از پنج استان برتر کشور در زمینه برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری است.

بیش از ۵ هزرا دانش آموز استان به اردوهای راهیان نور اعزام شدند

معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با بیان اینکه اردوهای راهیان نور همواره یکی از دستورات مقام معظم رهبری بوده است، بیان داشت: امسال با همکاری خوبی که بین آموزش وپرورش استان و سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی برقرار شد از مجموع شش هزار سهمیه اعزامی پنج هزار و ۲۸۹ نفر را اعزام کرده ایم.

موسوی نژاد با اشاره به اینکه خراسان جنوبی امسال رتبه سوم کشوری در زمینه اعزام راهیان نور را از آن خود کرده است، عنوان داشت: تا الان بخشی از اعتبارات حق الزحمه عوامل اجرایی را پرداخت کرده و بخش مهمی از هزینه های اعزام راهیان نور تا این لحظه مقرر نشده است.

وی به برپایی نمایشگاه مشاغل استان اشاره کرد و گفت: حدود ۱۰ هزار دانش آموز در سطح بیرجند به اتفاق اولیای خود از این نمایشگاه دیدن کرده اند.

معاون پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی نیز در این جلسه از تجلیل و تقدیر معلمان نمونه استان طی هفته معلم خبر داد و افزود: طبق بخشنامه ای که از سوی وزراتخانه برای انتخاب معلم نمونه ابلاغ شده بود باید این افراد از مجموع یک هزار و ۱۵۵ امتیاز مدنظر ۳۳۰ امتیاز برای انتخاب به عنوان معلم نمونه استانی و ۳۹۰ امتیاز برای نمونه کشور کسب کنند.

علی اصغر موسوی کیا با اشاره به اینکه در این مدت هفت جلسه ستاد در استان برگزارشده است، بیان داشت: ۲۲۰ نفر در استان به عنوان معلم نمونه منطقه ای، ۱۰ نفر به عنوان نمونه استانی و دو نفر نیز به عنوان نمونه کشوری انتخاب شدند.

وی سخنرانی مدیرکل در نماز جمعه، تشکیل کاروان سپاس به همراه مدیران کل اجرایی، برگزاری جشنواره عشایری با حضور ۱۵۰ معلم عشایری و تجلیل و تقدیر از آنها، تجلیل از معلمان استانی و کشوری و دیدار معلمان کشوری و استانی با مقام معظم رهبری، دیدار با خانواده شهدا و پیشکسوتان فرهنگی و برگزاری اردوی تفریحی پیشکسوتان به تعداد ۴۳۰ نفر در اردوگاه هدایت و تجلیل از آنها برای اولین بار را از جمله برنامه های هفته معلم عنوان کرد.