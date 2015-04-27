به گزارش خبرنگار مهر، محققان مرکز تحقیق سیستم جوی دانشگاه ماساچوست بر نظارت بیشتر بر تغییرات دما در مناطق کوهستانی و توجه بیشتر بر پیامدهای احتمالی گرم شدن زمین تاکید دارند.

به گفته این تیم مطالعاتی ، گرم شدن ارتفاعات پدیده ایی است که باید توجه فوری به آن شود تا اطمینان حاصل شود که تغییرات مهم احتمالی در مناطق کوهستانی به قدر کافی تحت نظارت شبکه نظارت و کنترل جهانی است.

محققان در ادامه عنوان می کنند کوهستان های مرتفع از منابع اصلی آب برای شماری زیادی از مردم ساکن در ارتفاعات پایین هستند، از این رو پیامدهای اجتماعی و اقتصادی پیشرفت گرم شدن می تواند گسترده باشد.

به گفته آنها، باید توجه دقیقی به این مسئله شود. کوهستان ها زیستگاه بسیاری از گونه های نادر و در معرض خطر جهان هستند. وجود بسیاری از اکوسیستم های متفاوت در مجاورت یکدیگر موجب افزایش حساسیت اکولوژیکی کوهستان ها به تغییرات زیست محیطی می شود.

نیک پپین، سرپرست این تیم مطالعه بین المللی از دانشگاه پورتزماوث انگلستان، در این باره می گوید: شواهد زیادی وجود دارد که مناطق کوهستانی سریع تر از ارتفاعات پایین تر در حال گرم شدن هستند و این روند سریع می تواند موجب تسریع بسیاری از سایر تغییرات زیست محیطی نظیر ذوب شدن یخ ها و تغییر در زندگی گیاهی شود. اگر مطالعات ما مبنی بر گرم شدن سریع تر کوهستان ها نسبت به سایر نواحی زیست محیطی درست باشد، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن می تواند بسیار جدی باشد.

در این تحقیق مهم ترین پیامدهای گرم شدن کوهستان ها، کمبود آب و احتمال انقراض و نابودی بسیاری از گونه های گیاهی و حیوانی عنوان می شود.

در این تیم تحقیق بین المللی اعضایی از کشورهای انگلستان، ایالات متحده آمریکا، سوئیس، کانادا، اکوادور، پاکستان، چین، ایتالیا، اطریش و قزاقستان حضور داشتند.