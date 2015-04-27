به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های بسکتبال پمینای اصفهان و هفت‌الماس قزوین در هفته شانزدهم مسابقات لیگ حرفه‌ای بسکتبال باشگاه‌های کشور عصر امروز در سالن مخابرات اصفهان برگزار شد و با پیروزی پمینا به پایان رسید.

پمینا که در این مسابقه به دنبال کسب پیروزی در بازی بود، توانست خیلی خوب بازی را آغاز کند و در کوارتر نخست با نتیجه ۲۴ بر ۱۷ پیروز میدان شد.

شاگردان صادق‌زاده در کوارتر دوم اما عملکرد خوبی از خود به نمایش نگذاشتند و تیم حریف دراین کوارتر از پمینا پیشی گرفت تا کوارتر دوم با نتیجه ۲۴ بر ۱۲ به سود هفت‌الماس به پایان برسد و نیمه نخست بازی با نتیجه ۴۱ بر ۳۶ به سود هفت‌الماس به پایان برسد.

تیم میزبان اما در کوارتر سوم بسیار خوب ظاهر شده و با نتیجه ۱۸ بر ۶ توانست اختلاف خود با میهمانش را بار دیگر افزایش دهد.

شاگردان صادق‌زاده در کوارتر پایانی نیز بر اختلاف امتیاز خود افزودند و با نتیجه ۲۶ بر ۱۰ پیروز شدند تا این مسابقه در نهایت با پیروزی ۷۳ بر ۵۷ تیم پمینا به پایان برسد.