سه پروژه در لامرد با ۶ هزارمیلیارد تومان اعتبارکلنگ زنی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه سفر رییس جمهور واعضای هیئت دولت به استان فارس، فرماندار لامرد در نشست خبری با اصحاب رسانه که عصر دوشنبه برگزار شد به تشریح سفر رییس جمهور به استان فارس و سفر وزیر بهداشت و درمان به شهرستان لامرد پیش از ظهر چهارشنبه پرداخت.

عبدالرضا منصوری اظهار داشت: پروژه هایی که در این دوره از سفر تصویب خواهد شد پروژه های ملی هستند که سهم شهرستان لامرد سه پروژه بزرگ شامل کلنگ زنی کارخانه بزرگ آلومینیوم جنوب، احداث طرح فرآورده های گاز تبدیلی کشور(GTL) و نیروگاه برق با مجموع شش هزار میلیارد تومان است.

منصوری افزود: این سه پروژه عصر روز چهارشنبه و از طریق ویدیو کنفرانس توسط رییس جمهور کلنگ زنی خواهد شد و ساخت آن نیز از روز بعد از کلنگزنی شروع می شود تا در حداقل زمان ممکن به بهره برداری برسد.

فرماندار لامرد تاکید کرد: مهمترین مطالبه و نیاز اساسی مردم لامرد از رییس جمهور و اعضای هیئت دولت انتقال تامین آب شرب از طریق انتقال آب از خلیج فارس است که این این طرح از مهمترین اولویت ها و مطالبات استان فارس نیز است.

منصوری یادآور شد: به دنبال ورود صنایع و کارخانجات بزرگ به لامرد باید فرودگاه بین الملی لامرد و همچنین راهسازی شهرستان بهبود بخشید که این مطالبات از ردیف استان تامین اعتبار خواهد شد.

