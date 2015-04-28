آغاز ساخت پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه باحضور هیئت دولت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کریم عصر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران به‌ مناسبت هفته سلامت که در محل در پارک شاهد کرمانشاه برگزار شد اقدامات دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه را اقداماتی برنامه محور عنوان کرد.

وی از بهره برداری از ۶۰ پروژه عمرانی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه طی امسال خبر داد و گفت: در این راستا کار تکمیل و بهره برداری از بیمارستان ۵۴۰ تخت خوابی در دست اقدام بوده و اعتبارات خوبی هم برای آن در نظر گرفته شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه از تلاش این دانشگاه برای اتمام هر چه سریعتر پروژه های عمرانی مذکور طی شش ماهه نخست امسال خبرداد.

کریم از آغاز کار احداث پردیس دانشگاه علوم پزشکی با حضور هیئت دولت در سفر آتی آنها به استان کرمانشاه خبر داد.

وی همچنین از احداث دانشکده های دندانپزشکی، پزشکی، پرستاری مامایی و پیراپزشکی طی امسال خبر داد و راه‌ اندازی مرکز مهارت بالینی استان که نخستین مرکز منطقه غرب کشور است را از دیگر پروژه های عمرانی مهم این دانشگاه برشمرد.

کریم، تجهیز بلوک های زایمانی و مجهز کردن آنها به تجیهزات پزشکی روز دنیا را از دیگر اقدامات پیش رو برشمرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه در بخش دیگر از کلنگ‌زنی کلینیک بیمارستان محمد کرمانشاهی، کلینیک بیمارستان معتضدی و کلینیک بیمارستان فارابی طی امسال خبرداد.

وی مساحت کلینیک بیمارستان معتضدی را یک‌هزار و ۹۰۰ متر و مساحت کلینیک بیمارستان فارابی را یک هزار و ۴۰۰ مترعنوان کرد.

کریم در بخش دیگر از بهره برداری از ساختمان شبکه بهداشت درمانی روانسر تا پایان امسال یا اوایل سال آینده خبر داد.

وی در بخش دیگر از راه‌اندازی اورژانس بیمارستان‌های طالقانی و امام رضا(ع) شهر کرمانشاه نیز خبرداد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه مساحت اورژانس بیمارستان امام رضا(ع) را دو هزار و ۴۰۰ متر و اورژانس بیمارستان طالقانی را هزار و ۶۰۰ متر اعلام کرد و از بهره برداری از این دو پروژه تا پایان امسال خبرداد.

کریم از افزایش ۷۰ درصدی ظرفیت تخت های بیمارستانی در بخش مراقبت های ویژه خصوصا نوزادان خبرداد و آن را یک انقلاب بزرگ در این حوزه دانست.

وی از تلاش این دانشگاه برای تجهیز مرکز سرطان کرمانشاه و تبدیل آن به قطب مرکز سرطان غرب کشور نیز خبرداد و تصریح کرد: در صورت تصویب این طرح امکانات بالایی در مباحث درمانی، تشخیصی و ... برای کرمانشاه فراهم خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه از احداث هشت خانه متخصص در استان تا پایان سال ۹۴ خبرداد و آن را عاملی برای بحث ماندگاری پزشکان عنوان کرد.

وی از راه اندازی دو پایگاه فوریت های پزشکی نیز در این دانشگاه خبر داد.

کریم گفت: کار احداث ۳۰ پایگاه فوریت پزشکی نیز در استان در دست بررسی است و ۵۰ الی ۷۰ دستگاه آمبولانس نیز به تعداد آمبولانس‌های موجود در استان اضافه خواهد شد که در نتیجه آن ۱۰۰ الی ۱۵۰ نفر نیز به نیروهای مجموعه اضافه می‌شود.

وی گفت: فاز دوم بیمارستان سرپل‌ذهاب نیز در زمان سفر رئیس جمهور به استان با در نظر گرفتن اعتبار آغاز می‌ شود.

کریم از جذب ۱۵۰ پرستار جدید در استان طی امسال خبرداد و گفت: در بحث جذب جذب نیروهای کمک خدماتی از جمله بهیار و کمک‌بهیار نیز ۲۰۰ نفر استخدام می شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: طبق موافقت‌ نامه با وزارت بهداشت برای راه‌اندازی مرکز آزمایشگاه جامع چهار میلیارد و ۱۰۰ میلیون اعتبار در نظر گرفته شده است و به زودی کار احداث آن صورت می‌گیرد.

وی از راه اندازی بخش سی.تی.اسکن بیمارستان محمد کرمانشاهی طی امروز خبر داد و از راه اندازی این بخش تا پایان شهریورماه امسال در بیمارستان سرپل ذهاب خبر داد.