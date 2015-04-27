حمایتی از تیم صنایع پتروشیمی ماهشهر نمی شود/ اسم تیم را نمی دانم!

به گزارش خبرنگار مهر، علی عموری نژاد شامگاه دوشنبه پس از شکست تیم صنایع پتروشیمی بندر ماهشهر برابر شهرداری گرگان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تیم گرگان بهتر از ما از موقعیت هایش استفاده کرد و توانست بازی را برنده شود.

عموری نژاد افزود: به خاطر اینکه تنها ۵ بازیکن در اختیار داشتیم و بازیکنی برای تعویض نداشتیم مجبور بودیم که مدارا کنیم.

وی در مورد شرایط تیمش گفت: شرایط تیم صنایع از ابتدای لیگ ملی بد بود و هنوز این شرایط ادامه دارد. هدف ما این بود که امتیاز بسکتبال ماهشهر که داشت از بین می رفت را حفظ کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که گفته می شود نام تیم به "منتخب بندر ماهشهر" تغییر کرده است اظهار کرد: هنوز اسم تیم را نمی دانم زیرا هیچ کسی مسئولیت تیم ما را بر عهده نمی گیرد!

سرمربی تیم صنایع پتروشیمی ماهشهر خاطرنشان کرد: شما به یک ماشین ۵ لیتر بنزین بدهید و بگویید ۲۰۰ کیلومتر حرکت کن! اول خوب حرکت می کند اما بعدش که بنزین تمام می شود در جای خود می ماند.

عموری نژاد افزود: تا زمانی که خوب حمایتمان کنند خوب نتیجه می گیریم اما اگر حمایت نشویم تحمل مان تمام می شود.

وی به تمجید از تماشاگران بسکتبال گرگان پرداخت و گفت: همیشه گفته ام که به تماشاگران گرگانی افتخار می کنم و اگر این تماشاگر به سالن نیاید بسکتبال ارزشی ندارد.

وی در مورد میزبان پرداخت قرارداد بازیکنان تیمش اظهار کرد: بازیکنان ایرانی تاکنون ریالی دریافت نکرده اند و فقط توانسته ایم دو قسط بازیکنان خارجی را پرداخت کنیم.

سرمربی تیم صنایع پتروشیمی ماهشهر با بیان اینکه بین ۳۰ تا ۳۴ پتروشیمی در منطقه داریم تصریح کرد: امیدوارم که شرکت های نفتی و پتروشیمی از تیم ما حمایت کنند زیرا بازیکنان بومی زیادی وجود دارد و واقعاً حیف است که از اینها حمایتی صورت نمی گیرد.

لازم به ذکر است از هفته شانزدهم رقابت های لیگ حرفه ای بسکتبال بازی تیم های شهرداری گرگان و صنایع پتروشیمی ماهشهر با نتیجه ۸۷ بر ۶۱ به سود تیم گرگانی به پایان رسید.