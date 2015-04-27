به گزارش خبرنگار مهر، ژاله بهمنی سرپرست تیم فوتبال دختران زیر ۱۴ سال ایران درباره زلزله رخ داده در کشور نپال، اظهار کرد: قطعا اگر یک مقدار هتل را دیرتر ترک می‌کردیم از این حادثه جان سالم به در نمی‌بردیم.

وی افزود: زمانی که روی باند فرودگاه نشسته و منتظر بازگشت به ایران بودیم، علایم حیاتی یکی از مسافران حاضر بر روی باند از بین رفت. هیچ یک از افراد حاضر در فرودگاه نتوانستند این فرد را احیا کنند ولی پزشک تیم ما این مسافر را احیا کرد. همین اتفاق باعث شد تا تمام بچه های تیم ملی انرژی و احساس خوبی بگیرند.