شجاعی و پولادی دیر به تمرینات آمدند/ بازیکنان در فکر جدایی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، لوکا بوناچیچ که چند هفته پیش با تیم الشحانیه از لیگ ستارگان قطر سقوط کرد، در حال حاضر تنها به پیروزی و موفقیت در جام حذفی قطر فکر می‌کند. با این حال بوناچیچ از رفتار بعضی از بازیکنانش ناراضی است. او در اینباره گفت: ما باید در جام حذفی به مصاف تیم الخریطیات برویم ولی تمرینات آنطور که باید باشد، نیست. ما خیلی تمرین می‌کنیم ولی چون از لیگ ستارگان سقوط کرده‌ایم بازیکنان به فکر جدایی از تیم و پیوستن به باشگاه‌های دیگر هستند.

وی با اشاره به مشکلاتی که برای تیم الشحانیه در این فصل بوجود آمده بود، گفت: مسائل زیادی باعث شد تا ما آنطور که باید و شاید نتیجه نگیریم و سقوط کنیم. به عنوان مثال مسعود شجاعی و مهرداد پولادی همراه تیم ملی خود در جام ملتها حضور داشتند و برای همین دیر به تمرینات ما اضافه شدند. با این حال بازی مقابل الخریطیات برای ما اهمیت زیادی دارد و در این بازی برای پیروزی می جنگیم.