یدالله مشتاقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر ۵۳۵ تعاونی در سطح شهرستان وجود دارد که دارای هفتاد هزار و ۳۸۲ نفر عضو است و ۹ هزار و ۱۵۵ اشتغال‌زایی نفر نیز ایجاد کرده است.

رئیس اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی شهرستان دشتی با بیان اینکه بیش از ۷۵ تعاونی این شهرستان فعال است، تصریح کرد: تعاونی‌های شهرستان در بخش‌های مختلف فعالیت و خدمات ارائه می دهند.

وی از صادرات محصولات تعاونی‌های این شهرستان خبر داد و خاطرنشان کرد: عبا بافی، آهک، محصولات کشاورزی و صنایع دستی از جمله محصولات است که از این شهرستان صادر می‌شود که عمدتا به کشورهای آسیانه میانه، کویت، عراق و آسیا مرکزی ارسال می شوند.

کاهش زمان رسیدگی به شکایات حوزه کار و کارگری

یدالله مشتاقی ارزش صادرات این محصولات را دو هزار و ۹۲۰ دلار عنوان کرد و از بیمه شدن ۹ هزار و ۱۵۵ نفر در سطح شهرستان خبر داد.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دشتی بیان کرد: در سال گذشته ۲۲۹ نفر در شرکت‌ها و واحدهای کارگری شهرستان شاغل شدند.

وی در خصوص روابط کار نیز گفت: پارسال ۱۲۴ دادخواست دریافت شد که از این تعداد ۴۴ پرونده منجر به سازش شد و مابقی آن نیز منجر به صدور رای شدند که زمان رسیدگی در هیات تشخیص چهار روز و در هیات حل اختلاف هفت روز رسیده است.