رتبه اول استان کرمانشاه درتولید نخود/ کاهش سطح زیرکشت نخود درکشور

ناصر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ایران در سال گذشته با صادرات بیش از ۳۰ هزار تن نخود، رتبه سوم را در جهان دارا بوده، اما به دلیل مکانیزاسیون ضعیف از لحاظ برداشت محصول، رتبه ششم را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: در این بین استان کرمانشاه موفق شده رتبه اول سطح زیر کشت و برداشت نخود در کشور را از آن خود کند.

مرادی با اشاره به اهمیت کشت مکانیزه نخود، گفت: کشت مکانیزه با هدف حمایت از تولید کننده و تولیدات دیم و همچنین حفظ سلامت جامعه، نیازمند فرهنگ سازی و حمایت سازمان های پولی و مالی است.

وی با بیان اینکه مکانیزاسیون این محصول علاوه بر درآمد زایی و کاهش هزینه های کارگری، حمایت از تولید کننده را درپی دارد، افزود: طبق برآوردها، حداکثر تولید سنتی در هر هکتار، ۵۰۰ کیلوگرم است که اگر بصورت مکانیزاسیون مراحل کاشت، داشت و برداشت صورت گیرد به هزار و ۲۰۰ کیلوگرم نیز خواهد رسید.

رئیس شورای ملی نخود ایران اظهار داشت: متأسفانه علیرغم افزایش قیمت ها، محصول نخود بر مبنای نرخ گذاری چند سال قبل به فروش می رسد که نارضایتی نخودکاران را درپی داشته است. این در حالی است که کشور با بحران کم آبی دسته و پنجه نرم می کند و نخود که یک محصول توجیه شده است و نیازمند آبیاری نیست، مورد بی توجهی مسئولین قرار گرفته است.

وی در ادامه گفت: شورای ملی نخود ایران در نظر دارد، براساس یک طرح کلی از صفر تا صد مراحل تولید نخود را انجام دهد و با ارگانیک سازی این محصول، یک غذای سالم و پاک را وارد سبد غذایی خانواده های ایرانی کند.

مرادی با توجه به خام فروشی محصول نخود افزود: سال گذشته بالغ بر ۳۰ هزار تن صادرات نخود داشته ایم، بدین سبب ضروری است به سمت کشت های به روز رفته و مانع از خام فروشی نخود شویم.

وی خاطر نشان کرد: شورای ملی نخود در صدد است در سال جاری بعنوان پایلوت، کلنگ زنی کارخانه عظیمی را در استان کرمانشاه به انجام رساند و این مستلزم دریافت وام های طولانی مدت است.

رئیس شورای ملی نخود ایران، یادآور شد: نخود کرمانشاهی به لحاظ طعم شیرینش مورد توجه بسیاری از تجار بوده و آن را یکی از خوش طعم ترین نخودهای دنیا می دانند. اما متأسفانه به دلیل قیمت پایین و بی رغبتی کشاورزان، کاهش سطح زیر کشت را درپی داشته و این محصول رو به فراموشی است.

این مقام مسئول عنوان کرد: از آنجایی که بازارهای صادرات این محصول در دسترس است، فرآوری نخود بطور یقین می تواند کمک شایانی به اقتصاد و بیکاری استان داشته باشد.

وی افزود: متأسفانه ایرانی ها نخود را آنگونه که باید وارد زنجیره ی غذایی خود نکرده اند و این بدلیل عدم آشنایی با محصولات غذایی است که ماده اصلی آن نخود است. بدین سبب بانوان کرمانشاهی می توانند برای آشنایی با این نوع غذا، به اتاق بازرگانی مراجعه کرده و در کلاس های آموزشی شرکت کنند.

مرادی در پایان گفت: نخود به لحاظ ارزش غذایی می تواند جایگزین مناسبی برای گوشت قرمز بوده و عاری از مضرات آن هم است.