به گزارش خبرنگار مهر، لیگ دسته اول فوتبال بالاخره به ایستگاه پایانی خود رسید و انتظارات در این هفته به پایان می رسد و پس از هفته ها حساسیت در گروه دوم لیگ دسته اول فوتبال و رقابت نفس گیر و حساس تیم های مدعی تکلیف تیم قهرمان که به صورت مستقیم راهی لیگ برتر و تیم دوم گروه که به پلی آف لیگ برتر می رود مشخص می شود.

امروز هفته بیست و دوم لیگ دسته اول فوتبال در گروه دوم در شهرهای مختلف کشورمان به طور همزمان برگزار خواهد شد و در این هفته تیم های مدعی صعود به لیگ برتر دیدارهای دشواری برابر حریفان خود خواهند داشت . در این هفته تیم فوتبال پاس همدان که صعودش به اما و اگرهای زیادی بستگی دارد میزبان فولاد یزد است.

پاسی ها در هفته گذشته در بازی بزرگ هفته موفق شدند در دیداری بسیار نزدیک تیم مدعی و قدرتمند پارسه تهران را در خانه اش با نتیجه یک بر صفر شکست دهند تا با خارج کردن این تیم از گردونه صعود مستقیم به لیگ برتر همچنان کورسوهای امید خود را برای لیگ برتری شدن حفظ کنند.

در هفته گذشته شکست تیم مدعی نفت آبادان در خانه مقابل تیم فانوس بدست راهیان کرمانشاه یکی از عجیب ترین نتایج این گروه بود تیم فوتبال نفت آبادان برای ماندن در جمع مدعیان نیز نیازمند سه امتیاز بازی داشت و راهیان کرمانشاه برای زنده نگه داشتن امیدهای خود برای ماندن در لیگ دسته اول ۳ امتیاز این دیدار را می خواست که در نهایت این کرمانشاهی ها بودند که عجیب ترین نتیجه هفته بیست و یکم را رقم زدند و با یک گل صنعت نفت را در خانه اش شکست دادند.

اما سیاه جامگان مشهد موفق شد با شکست گل گهر سیرجان در خانه اش با ۳۸ امتیاز به صدر جدول رده بندی گروه دوم لیگ دسته اول صعود کند نتیجه ای که برای سایر مدعیان این گروه مشکوک به نظر رسید چراکه گل گهر به کمتر تیمی در خانه اش باج داده است و با این نتیجه سیاه جامگان بیشترین بخت را برای قهرمانی در این گروه پیدا کرد.

داماش گیلان نیز با یک گل تیم از پیش سقوط کرده شهرداری بندرعباس را شکست داد تا خیال خود را از بابت بقا در لیگ دسته اول راحت کند و تنها تساوی این هفته نیز بین دو تیم فولاد یزد و شهرداری تبریز رقم خورد همچنین در هفته گذشته تیم مدعی مس رفسنجان استراحت داشت.

بالاخره امروز انتظارها در گروه دوم لیگ دسته اول فوتبال جام آزادگان با انجام هفته پایانی و بیست و دوم به پایان می رسد و با انجام بازی ها در این هفته تکلیف تیم های صعود کننده و سقوط کننده مشخص خواهد شد.

تیم فوتبال پاس همدان در این هفته میزبان تیم فولاد یزد است، پاسی ها در صورت پیروزی در این بازی باز هم باید منتظر سایر نتایج بازی ها باشند تا تکلیف صعود آنها به صورت مستقیم و یا حضور در پلی آف لیگ برتر مشخص شود.

روزگاری همه اتفاقات دست به دست هم دادند تا پاس را راهی لیگ دسته اول کنند و امروز همدانی ها باید منتظر باشند تا ببینند بار دیگر اتفاقات دست به دست هم می دهند تا پاس به صورت مستقیم راهی لیگ برتر شود.

درصورت شکست سیاه جامگان مشهد و تساوی مس رفسنجان و پیروزی پاس برابر فولاد یزد این تیم می تواند قهرمان این فصل گروه دوم لیگ دسته اول شود و به صورت مستقیم جواز حضور به لیگ برتر را کسب کند و در حالتی که سیاه جامگان بازی خود را با پیروزی پشت سر بگذارد و مس ها هم به تساوی برسند و باز هم پاسی ها بازی این هفته خود را ببرند همدانی ها می توانند جواز حضور در پلی آف لیگ برتر را دریافت کنند.

پاس در نیم فصل اول امتیازات بسیار زیادی را در خانه از دست داد تساوی در لحظه های پایانی برابر راهیان کرمانشاه و تساوی برابر شهرداری تبریز و بسیار دیگر از امتیازات از دست رفته باعث شده تا کار لیگ برتری شدن پاس به هزار اما و اگر گره بخورد امسال شاید بهترین فرصت برای صعود بی دردسر و راحت پاس به لیگ برتر بود که حالا باید این تیم و همدانی ها برای عملی شدن این امر به سایر نتایج چشم بدوزند و دست به دعا شوند حریف این هفته پاسی ها نیز تا حدودی خطر سقوط به دست پایین تر را احساس می کند و همین موضوع کار را برای پیروزی پاسی ها دشوار تر خواهد کرد.

نکته منفی تیم فوتبال پاس همدان تفاضل گل پایین این تیم است که اگر کار صعود به تفاضل بکشد تفاضل پایین این تیم کار دست پاس خواهد داد.

اما سیاه جامگان مشهد بهترین فرصت و بیشترین شانس را برای صعود بی دغدغه به لیگ برتر دارد و به نوعی هم چیز دست خود این تیم است و با شکست تیم داماش گیلان در این هفته می توانند با ۴۱ امتیاز قهرمان این گروه شود و با خیال آسوده به لیگ برتر صعود کند حریف این هفته مشهدی ها دغدغه ای از بابت سقوط به لیگ دسته اول ندارد و شاید برای این دیدار بی انگیزه باشد و همین کار سیاه پوشان مشهد را بسیار راحت کرده است تا در خانه خود بتوانند جشن صعود به لیگ برتر را بگیرند.

دیدار تیم فوتبال مس رفسنجان و پارسه تهران یکی دیگر از جذاب ترین دیدارهای هفته پایانی است مس رفسنجان در نیم فصل اول نتایج بسیار درخشانی را کسب کرد و در تمام هفته ها در صدرجدول حضور داشت و قهرمان نیم فصل اول شد.

مس رفسنجان در نیم فصل دوم نتایج پر افت و خیزی را کسب کرد اما به لطف نتایج درخشانی که در نیم فصل اول کسب کرده بود تا هفته پایانی نیم فصل دوم توانسته همچنان خود را در جمع مدعیان نگه دارد اما پارسه تهران برعکس مس رفسنجان با نتایج درخشان خود در نیم فصل دوم توانست خود را به جمع مدعیان اضافه کند.

مس رفسنجان نیز همانند پاس باید برابر حریف خود به پیروزی برسد و برای صعود به لیگ برتر چشم انتظار سایر نتایج باشد اما پارسه تهران شانس بسیار کمی برای حداقل حضور در پلی آف خواهد داشت.

نفت آبادان نیز که هفته گذشته شکست عجیبی در خانه خورد در این هفته میهمان تیم سقوط کرده و بی انگیزه شهرداری بندرعباس است نفتی ها هم همانند پارسه تهران از شانس بسیار پایینی برای حداقل حضور در پلی آف برخوردار هستند.

اما مصاف شهرداری تبریز و گل گهر سیرجان جنگ فرار از سقوط به لیگ دسته دوم خواهد بود و دو تیم به طور قطع تا پای جان برای این امر خواهند جنگید و همین امر این بازی را بسیار تماشایی خواهد کرد شهرداری تبریز هم اکنون با ۲۱ امتیاز در رده دهم جدول رده بندی گروه دوم قرار دارد و با این امتیاز در حال حاضر به لیگ دسته دوم سقوط کرده است و اگر نتواند در این بازی پیروز شود سقوط این تیم قطعی خواهد شد.

لشکر پاس آماده مصاف برابر فولاد است سرمربی تیم فوتبال پاس همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط پیچیده گروه دوم در هفته پایانی لیگ دسته اول فوتبال، اظهار داشت: هم اکنون شرایط جدول به گونه ای رقم خورده است که سیاه جامگان با کسب پیروزی برابر داماش گیلان می تواند به لیگ برتر صعود کند و پاس و مس رفسنجان نیز برای حضور در مرحله پلی آف به دنبال پیروزی در برابر حریفان خود هستند.

داوود مهابادی افزود: هدف پاس صعود به لیگ برتر است و باید در دیدار برابر فولاد یزد بسیار با قدرت ظاهر شویم و بتوانیم با تفاضل گل بالا این تیم را شکست دهیم.

وی با بیان اینکه شرایط تیم بسیار خوب است، گفت: بازیکنان انگیزه و روحیه بالایی دارند و برای کسب بهترین نتیجه در هفته پایانی قدم به میدان مسابقه با فولاد یزد می گذارند تا آخرین شانس لیگ برتری شدن پاس را از دست ندهند.

سرمربی تیم فوتبال پاس همدان بیان کرد: یزدی ها نیز برای اینکه بتوانند خیال خود را از بابت بقا در لیگ دسته اول راحت کنند قطعا در این بازی پر انگیزه ظاهر می شوند و می دانیم که دیدار سختی را در پیش داریم.

مهابادی با اشاره به نظارت بر هفته پایانی لیگ دسته اول بیان کرد: با استفاده از داوران لیگ برتری و نظارت بر مسابقات امیدوارم در پایان این هفته و لیگ دسته اول حقی از تیمی ضایع نشود.

وی با بیان اینکه هواداران و مردم همدان در این فصل سنگ تمام گذاشتند گفت: حمایت هواداران و مردم همدان در بازی های خانگی و در بعضی از بازی های بیرون خانه در این فصل بسیار قابل ستایش بود و امیدوار هستیم که در این هفته پایانی دل مردم همدان را شاد کنیم.

چشم امید به حضور هوادران پاس داریم مدیرعامل تیم فوتبال پاس همدان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به حساسیت هفته پایانی لیگ دسته اول فوتبال گروه دوم اظهار داشت: در هفته پایانی لیگ دسته اول فوتبال و در گروه دوم چهره تیم لیگ برتری و تیمی که به مرحله پلی آف صعود می کند از دیدار های سیاه جامگان-داماش گیلان، مس رفسنجان-پارسه تهران و پاس همدان و فولاد یزد مشخص خواهد شد.

بهرام یدی افزود: صعود پاس به لیگ برتر سخت تر از دو تیم سیاه جامگان و مس رفسنجان است و برای صعود علاوه بر کسب بهترین نتیجه در بازی برابر فولاد یزد باید چشم انتظار دو بازی دیگر هم باشیم اما در فوتبال چیزی قابل پیش بینی نیست و همه چیز را به خدا واگذار می کنیم.

وی با بیان اینکه روزی پاس با یک تفاضل گل کمتر به لیگ دسته اول سقوط کرد گفت: امیدواریم حالا تاریخ طوری دیگر برای مردم همدان اتفاق بیافتد و امروز پاس با لطف خدا و دعای مردم همدان به لیگ برتر صعود کند.

مدیرعامل تیم فوتبال پاس همدان ادامه داد: بازیکنان با انگیزه و با روحیه با تمام وجود برابر فولاد یزد به میدان خواهند رفت تا با تفاضل گل بالا این تیم را شکست دهند.

یدی با درخواست از هواداران و مردم همدان بیان کرد: همیشه در تمامی بازی های خانگی هواداران و مردم فوتبال دوست همدان یار دوازدهم ما بوده اند و پاس را حمایت کرده اند با توجه به حساسیت بازی پایانی پاس نیاز است که در این هفته نیز مردم همدان تیم خود را تنها نگذارند.

وی یادآور شد: امیدواریم که با یک پیروزی دلچسب و در پایان صعود پاس به لیگ برتر همراه هواداران جشن صعود بگیریم.

مدیرعامل تیم فوتبال پاس همدان با بیان اینکه اگر حق پاس ضایع نمی شد هم اکنون لیگ برتری شدن این تیم قطعی شده بود، بیان کرد: قبل از فصل شرایط را طوری مدنظر گرفتیم که تیم را راهی لیگ برتر کنیم و خدا می داند که تمام تلاش خود را انجام دادیم.

بهرام یدی یادآور شد: اگر شرایط داوری بازی ها، مردود شدن گل های پاس و پنالتی های که به ناحق برای پاس گرفته نشد، نبود در حال حاضر پاس با هشت امتیاز اختلاف خیلی زودتر صعود خود را قطعی کرده بود اما متاسفانه در فوتبال ایران چیزی قابل پیش بینی نیست و در این فصل در حق تیم پاس ناعدالتی های شد.

سرپرست تیم فوتبال پاس همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط پیچیده صعود پاس، اظهار داشت: همه چیز دست خودمان نیست و صعود مستقیم پاس به لیگ برتر و یا حضور در مرحله پلی آف بستگی به نتایج دیدارهای سیاه جامگان -داماش گیلان و مس رفسنجان-پارسه تهران دارد اما بازیکنان پاس با غیرت و تعصب تمام تلاش خود را می کنند تا با تفاضل گل بالا فولاد یزد را شکست دهند.

در فوتبال غیر ممکن وجود ندارد چراکه روزی که پاس به لیگ دسته اول سقوط کرد تنها با یک تفاضل گل کمتر بود ابراهیم محمودی افزود: در فوتبال غیر ممکن وجود ندارد چراکه روزی که پاس به لیگ دسته اول سقوط کرد تنها با یک تفاضل گل کمتر بود که حتی کسی هم در همدان فکرش را نمی کرد اما امیدواریم این بار بازی به سود پاس رقم بخورد و با لطف خدا پاس راهی لیگ برتر شود.

وی با اشاره به شرایط پاس در دیدار برابر فولاد یزد گفت: بازیکنان در طول هفته تمرینات بسیار خوبی را پشت سر گذاشته اند و با انگیزه و روحیه بالا و آگاهی از شرایط پاس و جدول به میدان می آیند تا بهترین نتیجه را کسب کنند.

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سرپرست تیم فوتبال پاس همدان عنوان کرد: در این دیدار اسحاق سبحانی و اکبر بختیاری را به علت مصدومیت و سیدجمال معصومی را نیز به علت ۳ کارته بودن در اختیار نخواهیم داشت.

گفتنی است با قوانین فعلی لیگ دسته اول فوتبال دو تیم قهرمان گروه الف و ب به طور مستقیم جواز حضور در لیگ برتر کشور جام خلیج فارس را به دست خواهند آورد و دو دره دوم هر دو گروه پس از انجام بازی رفت و برگشت برابر یکدیگر باید به مصاف تیم چهاردهم لیگ برتر بروند و برنده بازی رفت و برگشت این دو تیم جواز لیگ برتر را خواهد گرفت که با توجه به سطح لیگ دسته اول و لیگ برتر تیم های دسته اولی شانس بسیار کمتری خواهند داشت.

همچنین بر اساس قوانین لیگ دسته اول فوتبال جام آزادگان سه تیم انتهای جدول گروه الف و ب به طور مستقیم به دسته پایین تر سقوط می کنند و تیم نهم جدول گروه های الف و ب در دیدار پلی آف به مصاف یکدیگر می روند که برنده بازی رفت و برگشت در لیگ دسته اول باقی خواهد ماند و تیم بازنده به لیگ دسته دوم سقوط خواهد کرد.

قرار است فصل آینده لیگ دسته اول در یک گروه ۲۰ تیمی برگزار شود.

تیم فوتبال پاس همدان امروز هشتم اردیبهشت ماه ساعت ۱۶:۴۵ در ورزشگاه شهدای قدس همدان میزبان فولاد یزد خواهد بود.

برنامه هفته ۲۲ گروه دوم لیگ دسته اول فوتبال به شرح زیر است:

سه‌شنبه - هشت اردیبهشت‌ماه

* شهرداری بندرعباس - صنعت نفت آبادان، ساعت ۱۶:۴۵، ورزشگاه خلیج فارس

* سیاه‌جامگان مشهد - داماش گیلان، ساعت ۱۶:۴۵، ورزشگاه تختی مشهد

* مس رفسنجان - پارسه تهران، ساعت ۱۶:۴۵، ورزشگاه تختی رفسنجان

* پاس همدان - فولاد یزد، ساعت ۱۶:۴۵، ورزشگاه قدس همدان

* شهرداری تبریز - گل‌گهر سیرجان، ساعت ۱۶:۴۵، ورزشگاه تختی تبریز

جدول رده‌بندی گروه «ب»

نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل‌ امتیاز ۱ سیاه جامگان مشهد ۲۰ ۱۱ ۵ ۴ ۲۴ ۱۴ ۱۰ ۳۸ ۲ مس رفسنجان ۲۰ ۱۰ ۶ ۴ ۱۹ ۱۱ ۸ ۳۶ ۳ پاس همدان ۲۰ ۱۰ ۶ ۴ ۱۸ ۱۲ ۶ ۳۶ ۴ صنعت نفت آبادان ۲۰ ۹ ۶ ۵ ۲۲ ۱۵ ۷ ۳۳ ۵ پارسه تهران ۲۰ ۹ ۶ ۵ ۲۵ ۲۱ ۴ ۳۳ ۶ داماش گیلان ۲۰ ۶ ۸ ۶ ۱۸ ۱۹ ۱- ۲۶ ۷ گل‌گهر سیرجان ۲۰ ۵ ۸ ۷ ۱۶ ۱۸ ۲- ۲۳ ۸ فولاد یزد ۲۰ ۵ ۸ ۷ ۱۵ ۲۰ ۵- ۲۳ ۹ راهیان کرمانشاه ۲۱ ۵ ۷ ۹ ۱۲ ۱۶ ۴- ۲۲ ۱۰ شهرداری تبریز ۲۰ ۴ ۹ ۷ ۱۹ ۱۸ ۱ ۲۱ ۱۱ شهرداری بندرعباس ۲۰ ۲ ۷ ۱۱ ۱۰ ۲۴ ۱۴- ۱۳

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