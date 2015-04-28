علت بی پاسخ گذاشتن ابهامات توافق لوزان روشن شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید رسایی، دوشنبه شب در نشست نقد و بررسی مذاکرات دولت تدبیر و امید اظهار داشت: وقتی می‌ خواهیم محتوای یک مذاکره محرمانه باشد، دو علت دارد نخست اینکه می خواهیم دشمن از عده و عُده ما با خبر نشود که در این مورد با دشمن در حال مذاکره هستیم یا اینکه می خواهیم دوست از انجام مذاکرات با خبر نشود.

وی تصریح کرد: وقتی این ابهامات را به بهانه های مختلف نگاه می دارند و به آن پاسخ نمی دهند، وقتی به تیرماه نزدیک شویم مشخص است که دیگر چاره ای جز پذیرش درخواستهای دشمن باقی نمی ماند.

رسایی یادآور شد: رهبری خواستار انتشار فکت شیت شدند اما امروز ۲۲ روز است که این مطالبه رهبر انقلاب روی زمین مانده است.

وی با اشاره به صحبت های سخنان روسای قبایل بولیوی بیان کرد: وقتی شش نفر از روسای قبایل بولیوی از ایران درس گرفته اند و این نکته را مطرح می کنند که وقتی دیدیم ایران ۳۰ سال بدون آمریکا زندگی کرده است، فهمیدیم که ما هم می توانیم، باید بگوییم که ما علاوه بر اینکه بدون آمریکا زندگی کرده ایم بلکه به نظام سلطه نیز «نه» گفتیم و در عین حال پیشرفت کردیم و این همان بمب اتمی است که آمریکا و اسرائیل غاصب از آن می ترسند.

رسایی بیان کرد: در حالی که نگاه برخی کشورها به ما اینگونه است، متاسفانه در بدنه کشور و در رسانه های ما این نگاه وجود دارد که باید کوتاه بیاییم و متاسفانه برخی رسانه ها به نحوی درباره مذاکرات مطلب منتشر می کنند که انگار واشنگتن پست در ایران منتشر می شود.

وی یادآور شد: عده ای در بدنه دولت به رئیس جمهور فشار آوردند که بگو خزانه خالی است بعد از آن مردم در صفهای طولانی با آن همه جنجال برای دریافت سبد کالا ایستادند و اقداماتی انجام دادند که بگویند مردم بعد از ۳۶ سال هنوز گرسنه هستند تا به این بهانه خود را مجبور به توافق نشان دهند.

رسایی تصریح کرد: در شرایطی که هیچ توافقی انجام نشده، مردم دوبار به هیجان رسیدند و اکنون شرایط به نحوی شده که مردم خسته شده اند و در آستانه تیرماه می گویند توافق کنید برود، زیرا القای رسانه ای دولت اینگونه بوده و متاسفانه در این مدت به شدت با اعصاب مردم بازی شده است.

وی یادآور شد: بعد از توافق ژنو و لوزان، هیئت های اقتصادی از کشورهای مختلف دنیا به ایران آمدند و مانور دادند که اگر توافق را انجام دهید، فعل و انفعالات اقتصادی را شروع خواهیم کرد و این در واقع ایجاد اشتهای کاذب است.

نماینده مردم تهران در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: دولت یازدهم متاسفانه خود را به وزارت امور خارجه و مذاکرات محدود کرده و در بخش های دیگر دولت جنب و جوش و تحول نیست و به جز وزارت بهداشت و درمان که با ملاحظاتی فعال است، تحولی در بدنه دولت نیست.

وی تاکید کرد: دولت در شرایطی همه وقت خود را برای مذاکرات هزینه می کند که بر اساس گفته قرآن، یهود و نصارا که در عصر امروز آمریکا و اسرائیل به دروغ خود را سمبل این دو دین می دانند، هرگز از مسلمانان راضی نخواهند شد و این نص صریح قرآن است.