به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت خارجه نپال از افزایش شمار تلفات و مجروحان زلزله اخیر این کشور خبر داد. بر این اساس با ادامه تلاش گروه های امداد و نجات تا کنون جسد بیش از 4 هزار نفر از زیر آوارها خارج شده است.

همچنین شمار مجروحانی که به مراکز درمانی منتقل شده اند به 7 هزار و 46 نفر رسیده است. این در حالی است که هر روز اخبار جدیدی از وجود اتباع خارجی در بین گشته شدگان منتشر می شود. در همین راستا وزارت خارجه آمریکا از کشته شدن 4 شهروند این کشور در این یک کمپ کوهنوردان در دامنه اورست خبر داد.

در همین حال سازمان ملل از آزادسازی 15 میلیون دلار از محل بودجه اضطراری خود برای کمک به زلزله زدگان نپال خبر داد. دفتر این سازمان در کاتماندو پایتخت نپال روز گذشته اعلام کرد بیش از 6 میلیون نفر از شهروندان این کشور آسیای شرقی از زلزله 7.9 ریشتری صدمه دیده اند.