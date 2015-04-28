راه اندازی يک شبكه ویدیویی مخالف آل سعود در يوتيوب

به گزارش خبرگزاري مهر، «عمر بن عبدالعزيز» از سرشناس ترين جوانان مخالف رژيم آل سعود به شمار مي رود. وی که فعاليت بسيار گسترده اي مخالف آل سعود در فضاي مجازي دارد، طي چند روز اخير يک شبكه ویدیویی مخالف آل سعود در سايت يوتيوب راه اندازي كرده و با انتشار كليپي از خود از همه شهروندان عربستاني خواسته كه كيليپ ها، تصاوير، گزارش، اخبار و هر مطلب ديگر مخالف آل سعود را براي وي ارسال كنند تا آن را در شبكه تازه تأسيسش كه شبكه «بيداري» نام دارد، پخش كند.

او در ادامه اين پرسش را مطرح کرده كه چرا مقامات رژیم آل سعود اينقدر از شبكه های اجتماعی مانند شبكه «بيداري» كه فقط يك شبكه يوتيوبي است، ترس و وحشت دارند؟

لازم به ذكر است اين فعال مخالف رژيم آل سعود، در سال هاي گذشته نيز با ابتكاري ديگر خشم آل سعود را برانگيخته بود. او در آن زمان برنامه اي بنام «فتنه» توليد و از طريق يوتيوب منتشر كرد. وی در آن برنامه اسناد زيادي عليه آل سعود منتشر كرد.

ناگفته نماند بسياري از هواداران آل سعود به صفحه شخصي «عمر بن عبدالعزيز» رفته و عليه او مطالبي را منتشر كرده اند. وي هم تلاش كرده با مطرح كردن چند پرسش به انتقادات آنان پاسخ دهد. او نوشته است: اگر مجلس واقعي و قانون اساسي درست و واقعي داشته باشيم و با فساد مبارزه كنيم و زندانيان سياسي و زندانيان آزادي بيان را آزاد كنيم، چنین رژیمی در کار نخواهد بود.