به گزارش خبرنگار مهر، کورش موسوی شامگاه دوشنبه پس از بازی با تیم نفت گچساران در جمع خبرنگاران افزود: بازیکنان تیم فولاد نوین قراردادهایی بین پنج تا ۲۵ میلیون تومان داشته اند و پرداخت های آنها به ازای پیروزی در هر بازی صورت می گرفته است.

موسوی تصریح کرد: برنامه ریزی مدیریت باشگاه فولاد نوین در پرداخت مبالغ قراردادها و بکارگیری همه بازیکنان طی فصل یکی از عوامل موفقیت تیم در لیگ دسته اول فوتبال کشور بوده است.

وی در خصوص واگذاری این تیم با توجه به نداشتن مجوز لازم برای حضور در لیگ برتر اظهارداشت: مدیران باشگاه در تلاش هستند مجوز لازم برای حضور این تیم در لیگ برتر را اخذ کنند اما در صورتیکه این مهم اتفاق نیفتد امتیاز این تیم به یک باشگاه خوزستانی واگذار خواهد شد.

سرمربی تیم فوتبال فولاد نوین اهواز در خصوص بازی این تیم مقابل نفت و گاز گچساران گفت: تیم نفت و گاز گچساران با انگیزه ای بالا با توجه به هفته پایانی مسابقات در این دیدار حاضر شد و بازیکنان ما نیز که بدلیل داشتن چند بازی سخت و فشرده در هفته های گذشته دچار مصدومیت های شدید شده بودند نتوانستند بازی قابل قبولی ارائه دهند.

این مربی شاغل در لیگ دسته اول فوتبال کشور افزود: در لیگ دسته دوم بودجه تیم فوتبال فولاد نوین یک میلیاردو ۵۰۰ میلیون تومان بوده که از این میزان ۵۰۰ میلیون تومان صرف ایاب و ذهاب و کارهای پشتیبانی تیم شده و باقی به صورت دستمزد و همچنین پاداش شناور به ازای هر پیروزی به بازیکنان و کادر فنی پرداخت شده است.

موسوی بودجه تیم فوتبال فولادنوین در لیگ دسته اول را حدود دو میلیارد تومان عنوان کرد که از این میزان ۷۵۰ میلیون تومان صرف هزینه های پشتیبانی و یک میلیاردو ۳۰۰ میلیون به عنوان دستمزد بازیکنان و کادر فنی به صورت شناور در ازای هر پیروزی پرداخت شده است.

وی تاکید کرد : بازیکنی در فولاد نوین پول خواهد گرفت که بازی کند و باعث موفقیت تیمش شود و به هیچ یک از بازیکنان بالاتر از ۲۵ میلیون تومان پولی پرداخت نشده است.