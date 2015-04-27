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۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۳:۲۵

اردوغان وارد کويت شد

اردوغان وارد کويت شد

رئيس جمهوری ترکيه برای سفری دو روزه و دیدار با مقامات كويت، وارد اين كشور عربی حوزه خليج فارس شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، «رجب طيب اردوغان» هنگام ورود به كويت مورد استقبال مقامات ارشد و رسمي اين كشور از جمله شيخ «صباح الاحمد الجابر الصباح» امير کويت قرار گرفت.

«رجب طيب اردوغان» رئيس جمهوری تركيه در سفر خود به كويت،‌ قرار است علاوه بر روابط دو جانبه، آخرين تحولات منطقه‌اي به ويژه در خصوص يمن و سوريه و ديگر مسائل منطقه ای را با مقامات كويتي مورد بحث و بررسي قرار دهد.
اردوغان همچنین در اين سفر در مورد توسعه تجارت، خدمات و همچنين درباره همکاري ها در خصوص صنايع دفاعي هم گفتگوهايي انجام خواهد داد.

کد مطلب 2563735

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