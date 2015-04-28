صیانت از حقوق هسته ای یک مسئله ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمودرضا آقا میری دوشنبه شب در همایش انرژی هسته ای، ارتقاء فناوری که در دانشگاه بیرجند برگزار شد، اظهارکرد: فناوری هسته ای به معنی فناوری کنترل و مهار انرژی درون هسته برای تسهیل زندگی انسان است.

وی با بیان اینکه راکتور هسته ای می تواند برای تولید انرژی در جهان کمک زیادی باشد، بیان کرد: در حال حاضر درصد بالایی از انرژی کشورهای پیشرفته از این طریق تهیه می شود.

عضو شورای بین المللی خاورمیانه سزامی اضافه کرد: هم اکنون کشور فرانسه ۸۰ درصد انرژی مورد نیاز خود را از این طریق تامین می کند اما در آسیا این شرایط با محدودیت روبه رو است.

آقامیری با تأکید بر اینکه چرخه سوخت در تکنولوژی هسته ای بسیار مهم است، گفت: نخستین نیاز برای راکتور، سوخت است و برای فراهم کردن این ملزومات کشور از سال ۵۷ تحریم شد.

اگر کسی توانایی هسته ای داشته باشد قدرت و اقتدار دارد

وی با اشاره به اینکه تا سال ۶۴ عملا تاسیسات هسته ای کشور تعطیل شده بود، افزود: از سال ۶۴ تصمیم گرفته شد که این فعالیت دوباره آغاز شود.

عضو شورای بین المللی خاورمیانه سزامی ادامه داد: از سال ۷۴ تصمیم گرفته شد که در بخش هسته ای کار جدی انجام شود اما کمبود شدید نیروی انسانی و امکانات دو مشکل اساسی در این مسیر بود اما بازهم با این شرایط خاص، دانشمندان هسته ای کشور شروع به کار کردند.

آقامیری با بیان اینکه اگر کسی توانایی هسته ای داشته باشد قدرت و اقتدار دارد و یکی از ابزار آن، قدرت چیره شدن بر بخش های مختلف از جمله سوخت هسته ای است، بیان کرد: به همین دلیل آمریکایی ها باید کاری می کردند که هیچ کس به این انرژی دست پیدا نکند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۱ کشور سلاح هسته ای دارند که ۹ مورد از آنها این موضوع را به طور رسمی اعلام کرده اند، گفت: اسرائیل، آفریقای جنوبی، پاکستان و هند رسما وارد این بحث شده اما کشوری مانند ایران که نیاز به برق دارند از این تکنولوژی باید بی بهره باشد.

عضو شورای بین المللی خاورمیانه سزامی با اشاره به اینکه امروز ایران این افتخار را دارد که به چرخه سوخت هسته ای دسترسی پیدا کند، افزود: چرخه سوخت هسته ای مراحل مختلف از معدن، تبدیل، غنی سازی را شامل می شود.

غربی ها تنها بحثشان، خود تکنولوژی هسته ای است

آقامیری با تأکید بر اینکه مخالفان انرژی هسته ای ایران تنها بحثشان خود تکنولوژی هسته ای است، ادامه داد: شرایط تحمیلی بر کشور چاره ای نگذاشته بود جز اینکه این مسیر توسط ایران طی شود و امروز این افتخار را داریم که فرصت تکنولوژی به ما داده می شود و این گردن کلفتی نیست بلکه قدرت است.

وی با تأکید بر اینکه اگر تکنولوژی هسته ای را به کار بگیرم تمام علوم وابسته به آن ارتقا می یابد، گفت: ما برای رسیدن به این تکنولوژی تاوان داده ایم، مقاومت مردم مقاومت ویژه ای بود و خستگی ناپذیر است.

عضو شورای بین المللی خاورمیانه سزامی با اشاره به اینکه در سال ۸۲ بنا به دلایلی به حرف های طرف مقابل عمل کرده و تاسیسات خود را تعطیل کردیم، افزود: اما مطرح شدن تعطیلی تمامی تاسیسات هسته ای از سوی آمریکایی ها راهی جز ادامه این مسیر برای ما نگذاشت.

آقامیری با بیان اینکه غربی ها به یقین نمی خواهند حتی ایران یک پیچ هسته ای داشته باشد، افزود: برای رسیدن به این هدف آنها تمامی تلاش خود را کرده اند و اگر قدرت داشتند حتی اجازه نمی دادند رشته فیزیک در دانشگاه های ما وجود داشته باشد.

ایران نباید با خوشبینی با غربی ها برخورد کند

وی با اشاره به اینکه غربی ها وقتی به لیبی فشار آوردند که نباید فناوری هسته ای خود را ادامه دهد، این کشور تسلیم بی چون و چرا شد و با عراق نیز همین کار را کردند و بعد از اینکه مطمئن شدند که دستشان خالی است به آن حمله کردند، بیان کرد: آنها اگر می تواسنتد با ایران نیز همین کار را می کردند. ایران نباید با خوشبینی با آنها مقابله کنند.

عضو شورای بین المللی خاورمیانه سزامی با بیان اینکه تلاش تمامی تیم های مذاکره کننده از زمان روحانی تا جلیلی این بوده که کشور به جایگاهی برسد که امروز بتواند پای میز مذاکره بنشیند، افزود: اگر امروز پای چیزی را امضا می کنیم به دلیل این است که شرایط ما با ۱۰ سال پیش فرق می کند و آمریکایی ها این را خوب می دانند.

آقامیری با بیان اینکه باید به بحث هسته ای به عنوان یک نهضت نگاه کنیم، تأکید کرد: بحث صیانت از حقوق هسته ای یک مسئله ملی است و اگر می خواهیم کمک کنیم باید این موضوع را بدانیم که در جنگی قرار گرفته ایم و همه باید تلاش کنیم تا به پیروزی برسیم.