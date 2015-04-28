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۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۹:۲۹

کاشانی در گفتگو با مهر:

برگزاری همزمان اردوهای تیم امید با تیم ملی/ حداقل چهار اردو داریم

برگزاری همزمان اردوهای تیم امید با تیم ملی/ حداقل چهار اردو داریم

مدیر تیم ملی فوتبال امید می‌گوید برنامه‌های این تیم در روزهای فیفا با هماهنگی سازمان لیگ و همزمان با بزرگسالان پیگیری می‌شود.

حبیب کاشانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برنامه‌ریزی برای آماده‌سازی تیم فوتبال امید، ضمن بیان مطلب فوق گفت: ما برنامه های تیم المپیک را طوری تنظیم کرده‌ایم که در روزهای فیفا، همزمان با بزرگسالان و با هماهنگی سازمان لیگ اجرایی شود.

وی با اشاره به اینکه این تیم حداقل در 4 اردو و یک تورنمنت آماده‌سازی شرکت می‌کند، افزود: نخستین اردوی‌مان در مسیر آماده‌سازی برای حضور در مسابقات قهرمانی زیر ۲۲ سال آسیا، همزمان با اردوی تیم ملی بزرگسالان است و پس از آن شهریورماه نیز اردویی همراه با دو دیدار تدارکاتی خواهیم داشت.

مدیر تیم ملی فوتبال امید افزود: تیم فوتبال امید هشتم مهر‌ماه به بازی‌های غرب آسیا اعزام می‌شود و در آبان‌ماه و آذرماه دو اردوی آماده‌سازی دیگر خواهیم داشت تا با آمادگی کامل در مرحله نهایی مسابقات قهرمانی زیر ۲۲ سال آسیا که مقدماتی المپیک ۲۰۱۶ ریو است، حضور یابیم.

کد مطلب 2563749

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