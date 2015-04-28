برگزاری همزمان اردوهای تیم امید با تیم ملی/ حداقل چهار اردو داریم

حبیب کاشانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برنامه‌ریزی برای آماده‌سازی تیم فوتبال امید، ضمن بیان مطلب فوق گفت: ما برنامه های تیم المپیک را طوری تنظیم کرده‌ایم که در روزهای فیفا، همزمان با بزرگسالان و با هماهنگی سازمان لیگ اجرایی شود.

وی با اشاره به اینکه این تیم حداقل در 4 اردو و یک تورنمنت آماده‌سازی شرکت می‌کند، افزود: نخستین اردوی‌مان در مسیر آماده‌سازی برای حضور در مسابقات قهرمانی زیر ۲۲ سال آسیا، همزمان با اردوی تیم ملی بزرگسالان است و پس از آن شهریورماه نیز اردویی همراه با دو دیدار تدارکاتی خواهیم داشت.

مدیر تیم ملی فوتبال امید افزود: تیم فوتبال امید هشتم مهر‌ماه به بازی‌های غرب آسیا اعزام می‌شود و در آبان‌ماه و آذرماه دو اردوی آماده‌سازی دیگر خواهیم داشت تا با آمادگی کامل در مرحله نهایی مسابقات قهرمانی زیر ۲۲ سال آسیا که مقدماتی المپیک ۲۰۱۶ ریو است، حضور یابیم.