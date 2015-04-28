به گزارش خبرگزاری مهر، طی احکام جداگانه‌ای از سوی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، محمد هاشم‌زاده را با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت اسناد ملی و غلامرضا عزیزی به عنوان رئیس پژوهشکده اسناد سازمان منصوب شدند.

عزیزی از سال ۹۰ مسئولیت آرشیو ملی ایران را بر عهده داشت.

در حکم رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران خطاب به هاشم‌زاده آمده است: امید است با اتکال به خداوند در تحقق منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت تدبیر و امید با تلاش وافر و به کارگیری همه بضاعت سازمانی و ایجاد تعامل با سایر سازمان‌ها و مراکز اسنادی موجب غنا، رشد و توسعه فعالیت‌های اسنادی در کشور را فراهم آورید.

همچنین طی حکم دیگری از سوی صالحی امیری، غلامرضا عزیزی معاون سابق اسناد ملی به عنوان رئیس پژوهشکده اسناد منصوب شد.

در بخشی از حکم انتصاب رئیس پژوهشکده اسناد آمده است: انتظار دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و جلب همکاری پژوهشگران و صاحبنظران حوزه اسناد در ارتقای نقش پژوهشکده در فعالیت‌های پژوهشی سازمان کوشا باشید.