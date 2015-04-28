نارضایتی شهروندان اردبیل از موج پیامکهای تبلیغاتی/مزاحم حذف نشدنی

به گزارش خبرنگار مهر، در پی درخواست مکرر شهروندان اردبیلی مبنی بر رسیدگی موضوع ارسال پیامک های تبلیغاتی ناخواسته خبرگزاری مهر بر آن شد نظرات این شهروندان را درج کرده و نسبت به انعکاس آن به مسئولان اقدام کند.

طی چند سال گذشته پیامک تبلیغاتی به یکی از گرفتاری های اساسی زندگی روزمره تبدیل شده و نه تنها مطابق با اصول و استانداردها اجرا نمی شود بلکه موجبات اعتراض شهروندان را نیز فراهم ساخته است.

پیامک ها که اغلب در موضوعات مختلف بدون درخواست دارنده خط تلفن به وی ارسال می شود به حدی تعداد و گستره بالایی دارد که عملا آشفتگی و کلافه گی فرد را موجب شده و آسایش را از وی سلب می کند.

از سویی کسر هزینه برای برخی پیامک ها و یا درخواست هزینه های گزاف در تداوم اطلاع رسانی در قالب یک پیامک خاص موجب شده عملا رغبتی برای استفاده از پیامک ها باقی نماند. بطوریکه شهروندان در ترجیحات خود حذف کامل پیامک را درخواست کرده اند.

موضوعات ربطی به من ندارد

چگونه همسرتان شما را دوست داشته باشد، بهترین گزینه خرید لباس، چه لباس هایی برای نوزاد نخریم، بیماران دیابتی و دستگاه تست قند خون، چگونه وزن کم کنیم، بسته های عضویت رایگان، دریافت آگهی فرصت های شغلی، همسرتان را شیفته خود کنید، بهترین درمان چاقی و ... اینها جملاتی است که هر روز از صبح تا شب و حتی نیمه شب برای هر دارنده تلفن همراه یا ایرانسل ارسال می شود.

نسیم محمدپور می گوید من یک دانشجو هستم و اغلب این پیامک ها به درد من نمی خورد جز اینکه کلافه شوم و وقت و بی وقت مجبور به پاک کردن پیامک ها شوم هیچ کاری با آن ها ندارم.

محمد پور نه علاقه ای به ادامه این پیامک ها مطابق متن دارد و نه اعتقادی به دست یابی به پاسخ سوالات و اطلاعات عمومی از طریق پیامک دارد.

یاسر فرخی نیز تاکید دارد که خط تلفن شبیه مجلات زرد شده که می خواهد از هر چیزی به آدم اطلاعات بدهد و در تمام موارد نیز ناکام می ماند و این در حالی است که به عنوان مثال برای دوست داشته شدن توسط همسر نمی توان روی چند پیام کوتاه بسنده کرد.

فاطمه خدایی در کهولت سن به سختی با اصرار فرزندانش گوشی همراه به دست گرفته است.

می گوید برای اینکه از حال و روزم خبردار شوند و جایی می روم پیدایم کنند، گوشی به من دادند اما از اینهایی که می فرستند سر در نمی آورم و بعضی وقت ها دخترم می آید همه شان را پاک می کند.

احد بخشنده کارگر است تاکید دارد که این پیامک ها جز اعصاب خوری فایده ای ندارد. در واقع از هیچ کدام استفاده نکرده و نمی داند چرا مجبور است به خاطر داشتن یک خط تلفن این همه پیامک ناخواسته دریافت کند.

معصومه امیدوار دو فرزند دارد و می گوید تا به حال از پیامک ها استفاده نکرده است. فقط یکبار یکی از آن ها را برای دریافت اطلاعات خرید لباس مطالعه کرده و به تبلیغات مارک خاصی رسیده است.

امیدوار اضافه می کند: از آن تاریخ دیگر پیامک ها را باز نمی کنم فقط حذفشان می کنم.

سود آفرینی از مشتریان ناراضی

با توجه به اظهارات این افراد اغلب شهروندان اردبیلی نه تنها از پیام های کوتاه استفاده نمی کنند بلکه موافق نیستند که پیامک ها به اطلاعات عمومی، هوش، مهارت و خلاقیت آن ها افزوده است.

در واقع پیامک ها بدون توجه به نیاز گروه های خاص به صورت انبوه ارسال می شوند و مثلا در یک دور همی خانوادگی در آن واحد تمامی گوشی های تلفن همراه پیام خاصی را دریافت می کنند. در حالی که در همان جمع کوچک و بزرگ، پیر و جوان و اقشار مختلف جامعه حضور دارند.

ارزان بودن این شیوه تبلیغاتی و استقبال مخابرات از تسهیل در ارسال آن به دلیل درآمد زایی موجب شده اغلب شرکت ها معتبر و غیر معتبر از پیامک تبلیغاتی استفاده کنند و گروهی نیز دلالان ارسال پیامک شوند.

بطوریکه هر شرکت نوپا و تازه تاسیسی نیز فرصت ورود به حریم خصوصی شهروندان را یافته و با تبلیغات دهان پر کن به دنبال جذب مشتری است.

در این میان پیامک های که با آموزه های فرهنگی در تعارض است نیز به دلیل درآمد زایی ارسال می شود. در واقع کلاه برداری، تقلب، کسر هزینه های قابل توجه در هر پیامک و نشر موضوعات غیر واقع نیز در میان این پیامک ها دیده می شود.

به نظر می رسد برخی از پیامک ها با استفاده یا در واقع می توان گفت سواستفاده از مشکلات فعلی از جمله بیکاری، بیماری های کم تحرکی، ازدواج و... و. با ذهن مخاطب بازی کرده و به دنبال درآمد زایی از طریق این مشکلات است.

بی توجهی به خواست و سلایق مخاطبان خود موجب بی اعتمادی شده تا جایی که یکی از شهروندان مخابرات را مقصر این وضع می داند و می گوید چند بار شکایت کردیم اما پاسخی ندادند.

حذف می کنیم، حذف نمی شود

تنها پیشنهاد مخابرات و اپراتورها برای رهایی از دست پیامک ها حذف آن با ارسال کد به شماره پیامک خاص است.

با این وجود یکی از شهروندان می گوید: امتحان کردم مدتی حذف شد اما دوباره پیامک ها ارسال می شدند.

از سویی حذف پیامک تبلیغاتی به منزله حذف تمامی پیامک ها است که به عقیده محمد پور صحیح نیست چرا که برخی از این پیامک ها ضروری و مورد نیاز است از جمله امورات مربوط به دانشگاهش.

به همین دلیل پیشنهاد فعلی برای خلاص شدن از پیامک های تبلیغاتی چندان مورد استفاده نبوده و باز نسبت به حقوق شهروندان بی توجه است.

ناراحتی شهروندان از کسر هزینه پیامک ها نیز شنیدنی است. در انتهای هر پیامک تبلیغاتی هزینه ارسال پیامک های بعدی قید شده که در اغلب مواقع قیمت‌ آن بالاتر از هزینه ارسال پیامک در شرایط عادی است.

در برخی هزینه هر پیامک ۱۰۰ تومان نوشته شده و در برخی پیامک ها بدون خواست مشتری در هر ارسال هزینه کسر می شود.

البته این گلایه ها هیچگاه از سوی مخابرات پذیرفته نبوده و به دلیل اینکه فیش تلفن همراه همواره با هزینه های جانبی و سرجمعی حساب می شود، چنین موضوعی مورد بررسی قرار نگرفته است.

ضرورت اجرای طرح های ساماندهی

آیین نامه ساماندهی و نظارت بر خدمات پیامکی شبکه های ارتباطی بهمن ماه سال ۹۳ در جلسه شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید تا پس از این ارسال خدمات پیامکی در شبکه های ارتباطی با الزام ارائه دهندگان خدمات پیام کوتاه موبایل، مبنی بر دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد.

قرار شده است محتوای پیامک ها توسط کارگروه مربوطه بررسی شود و پیامک ها در دو دسته خدمات پیامک انبوه که جنبه تبلیغاتی دارد و بدون درخواست مشترک ارسال می شود و هزینه ای برای مشترکان دربر نخواهد داشت و نیز پیامک های ارزش افزوده که به انتخاب مشترک خواهد بود و باید بابت آن هزینه پرداخت کند مورد بررسی قرار گیرد.

با این وجود به نظر می رسد هر چند این مصوبه بر اساس شکایت های مردمی از پیامک ها به تصویب رسیده اما با گذشت سه ماه از زمان تصویب وارد فاز اجرایی نشده است.

بالعکس از ابتدای سال جاری تعداد پیامک های تبلیغاتی و گستره موضوعات آن گوشی های تلفن همراه را به آگهی نامه تبدیل کرده است.

شهروندان اردبیلی خواستار تعدیل پیامک ها و پاسخگویی نهادهای مسئول هستند و معتقدند گرفتاری های ناشی از پیامک ها بیش از محاسن اطلاع رسانی آن بوده است.

گزارش: ونوس بهنود