دوفوریت طرح استفساریه قانون پولی و بانکی رسیدگی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست محمدحسن ابوترابی فرد و با حضور 199 نماینده آغاز به کار کرد.
گفتنی است محمد حسین فرهنگی دستور کار جلسه علنی امروز را به شرح زیر قرائت کرد:
- رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح بازنگری مقررات اداری و استخدامی شهرداریها و دهیاریهای کشور
- رسیدگی به دوفوریت طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور
- انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بهعنوان ناظر در شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
- رسیدگی به دوفوریت طرح الحاق یک جزء به ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی
- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
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