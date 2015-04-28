دوفوریت طرح استفساریه قانون پولی و بانکی رسیدگی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست محمدحسن ابوترابی فرد و با حضور 199 نماینده آغاز به کار کرد.

گفتنی است محمد حسین فرهنگی دستور کار جلسه علنی امروز را به شرح زیر قرائت کرد:

- رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح بازنگری مقررات اداری و استخدامی شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

- رسیدگی به دوفوریت طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور

- انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر در شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری

- رسیدگی به دوفوریت طرح الحاق یک جزء به ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز