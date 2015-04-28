به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالله سجادی در خصوص اینکه گفته میشود وزارت ورزش بعد از تعامل با فدراسیون فوتبال مالیات کارلوس کیروش را پرداخت کرده است، ضمن بیان مطلب فوق اظهارکرد: طرف قرارداد کارلوس کیروش فدراسیون فوتبال است نه وزارت ورزش و جوانان.
وی در ادامه اضافه کرد: فدراسیون در قراردادی که طرفین امضا کردهاند، متعهد شده است که این مالیات را پرداخت کند و نمیدانم چرا برخی مطرح کردهاند که وزارت ورزش این کار را کرده است.
معاون ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان در پاسخ به این پرسش که از بدنه وزارت ورزش اعلام شده بود این مالیات را وزارت پرداخت کرده؟، تاکید کرد: کفاشیان با من تماس گرفت که اگر امکان دارد اعتباراتی که برای سال ۹۴ در نظر گرفتهاند، را زودتر به فدراسیون فوتبال پرداخت کنند تا برخی مشکلات را حل کنند که این کار صورت گرفته است.
وی همچنین تاکید کرد: اعتبارات فدراسیون فوتبال مشخص است و مانند همه فدراسیونها طی پنج یا شش قسط پرداخت میشود.
سجادی با اشاره به اینکه وزارت ورزش نمیتواند مالیات کیروش را پرداخت کند، گفت: وزارت ورزش و جوانان بخشی از اقساط اعتبارات سال ۹۴ فدراسیون فوتبال را به آنها پرداخت کرد که این دیگر به علی کفاشیان و همکارانش مربوط میشود که چگونه اعتبارات خود را هزینه کنند.
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