به گزارش خبرگزاری مهر ،ناصر امانی در جریان برگزاری جلسه کمیته هماهنگی برنامه ریزی بافت فرسوده شهر تهران با مهم توصیف کردن موضوع تخصیص بودجه در مناطق با اولویت سند محلات و تاکید بر اختیارات شهردارن نواحی در عقد قرار داد بافت های فرسوده محلات نواحی مناطق بیست و دوگانه، مسئولیت هماهنگی برنامه ریزی را یکی از وظایف معاونین برنامه ریزی در مناطق و سازمان ها ذکر کرد.

​امانی در ادامه افزود: اعتقاد ما برای این امر مهم در سال همدلی و همزبانی از دوستان معاونت برنامه ریزی آنست که آیتم نوسازی بافت فرسوده به عناوین شاخص های ارزیابی و ملاک ها اضافه شده تا در ارزیابی ها لحاظ شود.

معاون برنامه ریزی شهرداری تهران به انتظارات خود در حوزه برنامه ریزی اشاره کرد و اظهار داشت: انتظار می رود مدیران کل معاونت و معاونین برنامه ریزی در اجرای برنامه ها ازجمله تخصیص بودجه و اعتبارات با اولویت سند محلات، تاکید براختیارات شهرداران نواحی درزمینه منعقد شدن وعقد قرارداد و چارچوب سند نوسازی محلات منطقه ، تسریع و تسهیل استقرار دفاتر نوسازی در فعال شدن آن ها، دستور کارقرارگرفتن تخصیص بودجه و اعتبار سال ۹۴، ارائه ساز و کار جهت پیگیری مناطق دارای بافت فرسوده، ابلاغ بودجه سال ۹۴ با رویکرد نوسازی بافت فرسوده، آموزش معاونین برنامه ریزی مناطق واعضای کمیته هماهنگی برنامه ریزی بافت فرسوده شهری، بهره گیری از تنظیم و ابلاغ تفاهم نامه بین معاونت های فنی و عمران و شهرسازی و معماری با سازمان فنی و مهندسی عمران شهر در بحث نوسازی بافت فرسوده با الهام از الگوی معاونت خدمات شهری شهرداری تهران، هماهنگی درابلاغ بخشنامه های سازمان نوسازی با اداره کل ارزیابی عملکردمعاونت برنامه ریزی، دیده شدن نوسازی بافت فرسوده در بودجه معاونت ها، تهیه و جمع بندی فرمت اطلاعات بافت فرسوده در پروژه بزرگراه امام علی (ع) که از عمق مناطق همجوار عبور می کند اقدام شود.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در زمینه نوسازی در سال های اخیر پرداخت و تصریح کرد: سازمان نوسازی شهر تهران با خروج از تصدی گری و مداخله مستقیم در نوسازی، مسئولیت ایفای نقش مدیریت هماهنگ در شهر تهران را بر عهده دارد و در این راستا تلاش می کند تا تمامی ظرفیت ها و امکانات موجود در مجموعه شهرداری تهران را برای نوسازی بافت های فرسوده پایتخت هماهنگ سازد.

فتح اللهی کمیته هماهنگی و برنامه ریزی نوسازی بافت های فرسوده را به منزله اتاق فکر شهرداری برای حل مسائل و مشکلات نوسازی ذکر کرد و گفت: سازمان نوسازی در قالب نقش مدیریت هماهنگ با یک نگرش سیستمی و برنامه ی شهردار محور و نه سازمان محور به امر نوسازی ورود پیدا کرده و در این مدیریت سخت نیاز به همدلی، همفکری، همزبانی و هم اندیشی تمامی نهادهای ذی مدخل در زمینه نوسازی دارد.

شایان ذکر است در ادامه این جلسه، گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت و همچنین فعالیت های سازمان نوسازی ارائه شد و حاضرین به بیان دید گاه ها و نقطه نظرات خود پیرامون موارد مطرح شده در جلسه پرداختند.