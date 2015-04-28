به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش مسئولان ۴ اتحادیه حوزه چاپ شامل اتحادیه لیتوگرافان، چاپخانه داران، صحافان و صادرکنندگان صنعت چاپ اعلام کردند که قصد دارند همزمان با برگزاری بیست و هشتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، سالنی ویژه با هدف معرفی صنعت چاپ و بستهبندی کشور برپا کنند.
احمد ابوالحسنی رئیس اتحادیه لیتوگرافان پیشتر در گفتگو با یکی از رسانهها با اشاره به اقدام ۴ اتحادیه حوزه صنعت چاپ برای برگزاری سالنی در رابطه با مراحل کلی چاپ و بستهبندی در مصلای تهران، گفته بود: در سال ۱۳۹۴ و همزمان با برگزاری نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، اتحادیه لیتوگرافان به همراه اتحادیهها چاپخانهداران، صحافان و صادرکنندگان صنعت چاپ، سالنی را با اهداف آشنایی هر چه بهتر و بیشتر بازدیدکنندگان با مراحل چاپ و بسته بندی برپا میکنند.
وی با بیان این وعده که این سالن فرهنگی در یکی از بهترین مکانهای نمایشگاهی تعبیه شده در مصلای تهران و در فضایی بالغ بر ۲۰۰۰ متر ربع شکل میگیرد، برای حضور فعالان صنعت چاپ در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، فراخوان داده بود.
اما با گذشت چند روز از این فراخوان، موضوع برپایی سالن چاپ در نمایشگاه امسال کتاب تهران به طور کامل منتفی شده است. امیرمسعود شهرامنیا قائم مقام و معاون اجرایی بیست و هشتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید کنار کشیدن روسای اتحادیههای حوزه چاپ از برپایی سالن چاپ در نمایشگاه امسال کتاب تهران، گفت: بله این موضوع صحت دارد.
مدیرعامل موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران افزود: متاسفانه اتحادیههای چاپ در این زمینه، خیلی بد عمل کردند. آنها به دلیل ناتوانی در تعامل با صنف خودشان، نتوانستند به تعهداتشان در این زمینه عمل کنند و واقعاً جای تاسف دارد که اتحادیههای چاپ در این زمینه اینقدر ضعیف و بد عمل کنند.
وی با بیان اینکه نمایشگاه چاپ، خود به صورت مستقل و جدا از نمایشگاه کتاب تهران برگزار میشود و اساساً ما نمیبایست فضایی در نمایشگاه کتاب به آنها میدادیم اما تحت فشار و اصرار خود روسای اتحادیههای این صنف و تقاضایشان برای اختصاص سالنی ویژه برای صنعت چاپ اختصاص پیدا کند، گفت: این سالن با مبالغ مصوب مربوط به بخش جنبی و با تخفیفات قابل توجه در اختیار آنها قرار گرفت اما حدوداً ۵ روز قبل از شروع نمایشگاه، به ما مراجعه و اعلام کردند که به دلیل بیاعتمادی صنف چاپ به اتحادیههایشان، نمیتوانند آنها را به حضور در این سالن جذب کنند و از برپایی این سالن ناتواناند.
شهرامنیا گفت: در نهایت تنها تعداد کمی از فعالان صنف چاپ در این سالن شرکت کردند و این در حالی است که موسسات علمی و آموزشی زیادی وجود دارند که متقاضی حضور در بخش جنبی نمایشگاه کتاب تهران هستند. جالب اینکه این دوستان بعداً هم شروع کردند به مقایسه کردن خودشان با ناشران که چرا تعرفه غرفههای آنها پائین است و ما، نه. در حالی که تعرفه غرفههای ناشران، پلکانی است و برای متراژهای پائین از ۴۰ هزار تومان شروع میشود تا رقمهای بالاتر. البته بدیهی است که در نمایشگاه کتاب، تنها گروهی که مورد حمایت قرار میگیرند، ناشران هستند.
مدیرعامل موسسه نمایشگاههای فرهنگی تاکید کرد تعدادی از فعالان حوزه چاپ در بخشی از بخشِ جنبی نمایشگاه امسال کتاب تهران حضور خواهند داشت، تاکید کرد: با این وجود و به شرحی که گفته شد، ما سالنی مستقل به عنوان سالن چاپ در نمایشگاه نداریم.
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