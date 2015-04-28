  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۹:۲۲

پس از انتخاب به عنوان محبوب‌ترین بازیکن؛

علی کریمی: این بزرگ‌ترین پاداش برای من در پایان فوتبالم بود

علی کریمی: این بزرگ‌ترین پاداش برای من در پایان فوتبالم بود

ستاره محبوب فوتبال ایران در واکنش به انتخابش به عنوان محبوب‌ترین بازیکن دو دهه اخیر فوتبال کشورمان گفت: این بزرگ‌ترین پاداش من در پایان کار فوتبالم بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی در خصوص انتخاب خود به عنوان محبوب‌ترین بازیکن دو دهه اخیر فوتبال ایران پیامی را در صفحه شخصی خود در فضای مجازی منتشر کرد و ضمن قدردانی از هوادارانش آن را بزرگ‌ترین پاداش خود در پایان کار فوتبالش عنوان کرد.

علی کریمی

کد مطلب 2563781

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها