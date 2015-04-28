به گزارش خبرگزاری مهر، علی در خصوص انتخاب خود به عنوان محبوب‌ترین بازیکن دو دهه اخیر فوتبال ایران پیامی را در صفحه شخصی خود در فضای مجازی منتشر کرد و ضمن قدردانی از هوادارانش آن را بزرگ‌ترین پاداش خود در پایان کار فوتبالش عنوان کرد.