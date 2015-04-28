به گزارش خبرگزاری مهر، علی در خصوص انتخاب خود به عنوان محبوبترین بازیکن دو دهه اخیر فوتبال ایران پیامی را در صفحه شخصی خود در فضای مجازی منتشر کرد و ضمن قدردانی از هوادارانش آن را بزرگترین پاداش خود در پایان کار فوتبالش عنوان کرد.
ستاره محبوب فوتبال ایران در واکنش به انتخابش به عنوان محبوبترین بازیکن دو دهه اخیر فوتبال کشورمان گفت: این بزرگترین پاداش من در پایان کار فوتبالم بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی در خصوص انتخاب خود به عنوان محبوبترین بازیکن دو دهه اخیر فوتبال ایران پیامی را در صفحه شخصی خود در فضای مجازی منتشر کرد و ضمن قدردانی از هوادارانش آن را بزرگترین پاداش خود در پایان کار فوتبالش عنوان کرد.
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