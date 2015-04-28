به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی در پیامی به آقای "نورسلطان نظربایف"، انتخاب مجدد وی را به عنوان رییس جمهوری قزاقستان تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد در دوره جدید و در پرتو مساعی مشترک، روابط میان دو کشور، در راستای منافع متقابل دو ملّت و توسعه صلح و ثبات منطقه ای و بین المللی بیش از گذشته گسترش یابد.

متن پیام حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای نورسلطان نظربایف

رییس جمهوری قزاقستان

انتخاب مجدّد جناب عالی را به عنوان رییس جمهوری قزاقستان صمیمانه تبریک می گویم.

این انتخاب، فرصت خوبی را برای ثمر بخشی تلاش های مسئولین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان برای تحقق برنامه های در دستور کار روابط دوجانبه فراهم خواهد آورد.

امیدوارم در دوره جدید و در پرتو مساعی مشترک، گسترش روابط میان دو کشور را در راستای منافع متقابل دو ملّت و توسعه صلح و ثبات منطقه ای و بین المللی بیش از گذشته شاهد باشیم.

از خداوند متعال، سلامتی و موفقّیت آن جناب و بهروزی و سرافرازی دولت و ملّت برادر و دوست قزاقستان را مسالت دارم.

حسن روحانی

رییس جمهوری اسلامی ایران