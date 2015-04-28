پذیرش بدون آزمون دیپلمه ها در کاردانی فنی و فنی حرفه ای

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام برای شركت در دوره های كاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفهای و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی سال ۱۳۹۴ منحصراً بصورت اینترنتی از روز یكشنبه ۱۳ اردیبهشت آغاز و در روز یكشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه جاری پایان میپذیرد.
وی افزود: دفترچه راهنمای ثبت نام در روز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه بر روی سایت سازمان سنجش قرار خواهد گرفت و بر اساس ضوابط در این آزمون از تعداد ۴۲ رشته امتحانی پذیرش در ۲۳ کدرشته امتحانی از طریق آزمون و پذیرش در ۱۹ کدرشته امتحانی صرفا بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کل دیپلم) صورت می گیرد.داوطلبان متقاضی هر یک از کد رشته های پذیرش بدون آزمون و بدون آزمون لازم است نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
توکلی یادآور شد: ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده داوطلبان پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و فراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نیاز ثبتنام به سایت سازمان سنجش آموزش كشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام و شركت در آزمون دوره های كاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی سال ۱۳۹۴ اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینكه پرداخت هزینه ثبتنام به صورت اینترنتی انجام میشود، داوطلبان لازم است به وسیله كارتهای عضو شبكه بانكی شتاب كه پرداخت الكترونیكی آنها فعال است، با مراجعه به سایت سازمان سنجش و پرداخت مبلغ ۱۵۰.۰۰۰ (یكصد و پنجاه هزار) ریال به عنوان وجه ثبتنام و داوطلبانی كه علاقمند به شركت در گزینش رشتههای تحصیلی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی هستند، لازم است علاوه بر پرداخت مبلغ ثبتنام، نسبت به پرداخت مبلغ ۴۰.۰۰۰ (چهل هزار) ریال دیگر نیز برای دورههای مذكور، برای اعلام علاقمندی اقدام کنند.
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