کارگروه مقابله با مواد نیروزا در آبادان تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان ادیبی شامگاه گذشته در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر آبادان که در محل سالن اجتماعات فرمانداری این شهر برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به اینکه اغلب خانواده ها فرزاندان خود را برای سلامتی به فعالیت در باشگاه ها تشویق می کنند ولی متاسفانه شاهد به فروش رساندن مواد نیروزا در برخی از باشگاه ها هستیم.

وی با تاکید بر اینکه در اداره ورزش و جوانان آبادان بازرسانی برای مقابله با فروش مواد نیروزا وجود دارد، افزود: با توجه به لزوم تشکیل کارگروه مقابله با مواد نیروزا، باید از ظرفیت های نیروی انتظامی آبادان و دانشکده علوم پزشکی آبادان نیز استفاده شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان آبادان با بیان اینکه متاسفانه جوانان در خصوص عوارض مواد نیروزا اطلاعات در اختیار ندارند، تصریح کرد: جوانان به دنبال طی کردن راه ۱۰۰ ساله در مدت زمان بسیار کوتاه هستند و همچنین بسیاری از جوانانی که مواد نیروزا مصرف می کنند اکنون دچار بیماری هایی در قسمت کبد شده اند.

ادیبی با اشاره به مراکز فروش مکمل های غذایی در شهر آبادان، اضافه کرد: مراکزی با عناوین فروش مکمل های غذایی به صورت قارچ گونه در سطح شهر آبادان وجود دارند که متاسفانه مواد نیروزا به فروش می رسانند.

وی ادامه داد: متاسفانه یکی از باشگاه های فرهنگی و ورزشی آبادان که در مجاورت ساختمان اداره ورزش و جوانان این شهر قرار دارد به جای فعالیت های فرهنگی و ورزشی به محلی برای استعمال دخانیات تبدیل شده است و باید با همکاری نیروی انتظامی آبادان اقدامات لازم را دراین خصوص انجام دهیم.

رئیس اداره ورزش و جوانان آبادان تشکیل کارگروه برای مقابله با مواد نیروزا را در باشگاه های ورزشی آبادان ضروری دانست و گفت: باید کارگروهی متشکل از نیروی انتظامی آبادان، دانشکده علوم پزشکی آبادان و اداره ورزش و جوانان آبادان به منظور سرکشی از باشگاه های ورزشی تشکیل شود.

ادیبی با اشاره به نظرسنجی انجام شده اداره ورزش و جوانان آبادان، عنوان کرد: اخیرا نظرسنجی را انجام دادیم که بر اساس آن بیشترین دغدغه خانواده ها موضوع مواد نیروزا در باشگاه ها بود.